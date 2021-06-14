Как в магазине распознать рыбу, которую уже опасно есть

Как выбрать свежую рыбу / pixabay

Многие наслышаны о пользе рыбы — омега-3, рыбий жир, и целый ряд питательных веществ, получить которые, не употребляя в пищу рыбу и морепродукты, гораздо сложнее.

Но, важно не только правильно приготовить рыбу, но и следует уметь выбирать свежую рыбу.

Запомните несколько несложных правил - и уже никто не сможет воспользоваться вашей доверчивостью, чтобы подсунуть вам несвежую рыбу.

Как правильно вибрать рыбу - полезные советы

Глаза. Первым делом надо обращать внимание на рыбьи глаза. Они должны быть выпуклыми, без помутнений.

Общий вид. Хорошая рыба должна выглядеть свежей. Ломкая чешуя, липкая слизь, сухой изогнутый хвост, странные пятна также дают повод отказаться от покупки.

Упругость. Свежей рыбе не страшен легкий массаж: надавите на нее — и ямка быстро исчезнет.

Запах. Хорошая рыба пахнет морем или тиной. Выраженный рыбный запах (иногда с нотками аммиака) имеет несвежая продукция.

Жабры. У свежей рыбы они красные или розоватые, у испорченной — серые, коричневые.

Замороженная рыба не должна быть деформированной. Снег - еще один признак неоднократной заморозки.

Перемороженная рыба покрыта светлыми пятнами и подозрительно легкая

Испорченная рыба после разморозки напоминает кашу. Иногда признаки неоднократной заморозки можно обнаружить только дома. Если рыба потеряла упругость и буквально размазывается по тарелке, откажитесь от ее употребления.

Читайте такжеКак засолить форель – простой пошаговый рецепт

Рыба из аквариумов не всегда пригодна к употреблению. На ней не должно быть язв или следов истязаний. Живая рыба не может спать, отдыхать, медитировать кверху брюхом.

Читайте также, сезон клубники в Украине в самом разгаре. Свежая летняя ягода отлично подходит для приготовления десертов. Кроме того, ее можно заморозить на зиму.

Но, не все знают, как правильно мыть клубнику, чтобы все опасные вещества убрать из любимой ягоды.