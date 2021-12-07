Как ускорить Wi-Fi на смартфонах Xiaomi: простой и действенный лайфхак

Wi-fi может работать скорее / УНІАН

В информационном веке каждому очень важно быть в курсе событий. И в первую очередь, информацию о происходящем люди 21 столетия черпают через Интернет и смартфон, в частности.

Однако иногда случаются казусы, и смартфон просто перестает ловить Wi-Fi.

Сегодня речь пойдет о флагманах Xiaomi и их оболочке MIUI, в которой есть функция "Поиск устройств Bluetooth". В частности, эксперты выяснили, что если ее деактивировать, то качество интернета через Wi-Fi будет лучше, а также это позволит сэкономить заряд.

Как улучшить Wi-Fi-соединение в смартфонах Xiaomi

Откройте настройки телефона. Выберите пункт "Поиск". Нажмите "Поиск Wi-Fi и Bluetooth". Отключите "Поиск Bluetooth-устройств".

Напомним, самым покупаемым смартфоном за первые три квартала текущего года оказался iPhone 12, который перехватил эстафетную палочку у iPhone 11. Но что показательно, в этом чарте оказалось еще три смартфона Apple: уже упомянутый iPhone 11, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Pro – 3, 4 и 5 места соответственно.

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