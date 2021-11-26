Названы самые популярные смартфоны 2021 года

Топ-5 самых популярных смартфонов 2021 года: / Униан

Смартфоны Apple неизменно возглавляют глобальный рейтинг продаж уже более пяти лет и пандемия только усилила эту тенденцию. Свежее исследование рынка смартфонов от IDC за первые десять месяцев 2021 года – лишнее тому подтверждение.

Согласно анализу, самым покупаемым смартфоном за первые три квартала текущего года оказался iPhone 12, который перехватил эстафетную палочку у iPhone 11. Но что показательно, в этом чарте оказалось еще три смартфона Apple: уже упомянутый iPhone 11, iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Pro – 3, 4 и 5 места соответственно.

Единственным конкурентом стал Samsung с его бюджетным смартфоном Galaxy A12. Судя по результатам исследования, он – самый покупаемый телефон на базе Android с января по сентябрь текущего года.

Топ-5 самых популярных смартфонов 2021 года:

Apple iPhone 12; Samsung A12; Apple iPhone 11; Apple iPhone 12 Pro Max; Apple iPhone 12 Pro.

Ранее в этом месяце специалисты из AnTuTu представили рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и качества. Если вы не следите за рынком смартфонов постоянно, то для вас это может быть полезно при выборе нового устройства.

Лидером стал смартфон iQOO Z5 на процессоре Snapdragon 778G. Базовая версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 280 долларов. Он обошёл Xiaomi Mi 11 Youth Edition, который лидировал в рейтинге несколько месяцев подряд. Третье место занимает новая серия Xiaomi Civi, также на Snapdragon 778G.