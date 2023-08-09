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Как ускорить Wi-Fi дома: пять способов сделать работу роутера быстрее

Яна Ставская
9 августа 2023, 01:20
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Устали злиться на плохой интернет в квартире? Есть простые способы, что сделать, чтобы роутер работал быстрее.
Роутер
Что делать, если у роутера маленькая скорость? Читайте на Главред / pixabay.com

Вы заметили, как много времени мы проводим в интернете? И речь уже даже идет не о соцсетях и переписках с друзьями, а о полноценной работе из дома или учебе. Главной проблемой дистанционного режима остается медленная скорость Wi-Fi. Главред расскажет о способах, как сделать, чтобы интернет работал быстрее.

Если у вас вдруг отказала связь с роутером по беспроводному подключению, то ее нужно временно сменить на проводную, синхронизировав ключевой гаджет, который находится в работе.

Настройка роутера на максимальную скорость по кабелю в таком случае будет проводиться по простой схеме: присоедините шнур к роутеру (он, если вы им не пользовались, должен быть в коробке к роутеру), а другой вход вставьте в гаджет. Связь должна появиться через минуту. В крайнем случае перезагрузите сам роутер - отключите от электросети, а затем - через 2 минуты - подключите его снова.

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Также вы можете обратиться в службу поддержки вашего провайдера. Часто непредвиденные ограничения по скорости интернета их рук дело.

Как ускорить Wi-Fi дома: пять способов сделать работу роутера быстрее
Многие интересуются, как увеличить скорость интернета wifi на компьютере / Коллаж Главред. Фото: скриншоты

Что сделать чтобы роутер работал быстрее - пять способов

Сетевой кабель - далеко не выход, если у вас в работе сразу несколько гаджетов, нуждающихся в скоростном интернете. Потому обратимся непосредственно к проблеме беспроводной связи.

Следуйте этим советам:

  • 1. Смените место роутера. Это самый очевидный шаг, как усилить вай-фай роутера в домашних условиях. Известно, сигнал становится хуже, если роутер разместить высоко в шкафу или вовсе упрятать вглубь коридора. Переместите его ближе к гаджетам.
  • 2.Переподключите канал. Сейчас большинство роутеров используют двухдиапазонную технологию передачи данных на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Частота 5 ГГц обеспечит более быстрое подключение к сети. Прислушайтесь к этому совету, если заметили, что сигнал "перебил" вай-фай соседей.
  • 3.Перезагрузите роутер. Вариант поможет, если вы используете роутер с частотой 2,4 ГГц. А вот роутер с 5 ГГц автоматически выберет "нелагающий" канал.
  • 4. Купите Wi-Fi-репитер. Это устройство, которое усиливает сигнал роутера, присоединяясь к интернету и раздавая сеть в "слепые" зоны квартиры или дома.
  • 5. Проверьте ноутбук / телефон. Если у вас возникла проблема с сетью только на одном гаджете, проверить в первую очередь стоит именно его. Через "диспетчер задач" проверьте, какие программы работают в фоновом режиме. Автоматическое обновление некоторых приложений может замедлять скорость интернета.

То есть, не всегда проблемы с сетью означают проблемы с роутером. Иногда "лагают" сами гаджеты. Учимся настраивать домашнюю сеть:

  • Как ускорить вай-фай на телефоне. Если у вас Android, перейдите в "Параметры разработчика", внизу активируйте значок "Интенсивная передача от Wi-Fi к мобильным данным".
  • Как увеличить скорость wi-fi на ноутбуке и ПК. Если вы видите, что сигнал роутера сильный, но страницы на ноутбуке не прогружаются, проблема, конечно, в гаджете. Перезагрузите ноутбук, отключите все VPN, отключите ползунком "лимитное подключение к данной Wi-Fi сети". Откройте "Диспетчер задач" - "Производительность" - "Wi-Fi". Если система до тех пор будет использовать Wi-Fi соединение, значит нужно перейти на вкладку "Процессы" - "Сеть" и отключить программы, которые перегружают интернет. Эти же советы дельны и для интересующихся вопросом, как увеличить скорость интернета wi-fi на компьютере.

Если проблемы не решены, лучше всего обратиться к провайдеру. Часто резкое падение скорости интернета объясняется неполадками у самого оператора.

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