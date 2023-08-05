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Как сделать так, чтобы Wi-Fi ловил дальше: простые и эффективные способы

Андрей Ганчук
5 августа 2023, 05:30
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Обычно 100-200 метров – вот на каком расстоянии может работать вай фай, но есть разные способы, которые позволят увеличить дальность сигнала роутера.
репитер, роутер
Установите репитер WiFi, чтобы ваш интернет ловил как можно дальше / ua.depositphotos.com

Сегодня сложно представить нашу жизнь без Интернета. Сеть по Wi-Fi стала одним из главных атрибутов работы, учебы и даже развлечений. Бывает, сеть ловит на слишком маленьком расстоянии. У одних людей не ловит сигнал уже на кухне, а другие по деловым вопросам и вовсе интересуются, как увеличить дальность Wi-Fi до 2 км. Мы расскажем, как решить проблему.

Как усилить сигнал вай фай роутера в домашних условиях

Поставьте роутер подальше от другой техники

Домашнему Wi-Fi-роутеру могут мешать другие бытовые приборы или техника, которая стоит рядом. Чтобы убедиться, что конкретно перебивает сигнал, попробуйте поочередно отключать каждый из приборов, после чего вы убедитесь, что конкретно нужно убрать.

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Переставьте роутер

Нередко бывают случаи, когда роутер находится в неположенном месте, и тогда сигнал не распространяется равномерно. Надо определить центральную и высокую точку в помещении, где следует установить модем. Тогда ваш офис, дом или квартира будут полностью покрыты Интернет-сигналом.

Поменяйте канал Wi-Fi-модема

Зайдите в браузере на веб-страницу вашего роутера, найдите настройки вай-фай и в пункте Канал установите нужное значение. Изменения следует сохранить. Подключение должно на несколько секунд прерваться, поскольку происходит перенастройка.

Купите и установите репитер

Устройство, которое называют еще и "повторителем", принимает сигнал от вашего домашнего роутера и позволяет усилить мощность его работы. Внешне репитер напоминает блок, который вставляется в розетку и после настройки позволяет усилить Wi-Fi сигнал.

Установите Wi-Fi-бустер

Бустер обычно подключают к модему, после чего сила диапазона заметно увеличивается. Лучше поставить двунаправленный Бустер, он позволяет усилить скорость сети. Бустер усиливает скорость до самого края покрытия и абсолютно безопасен.

Замените антенну роутера

Порой проблема и в антенне. Просто снимите ее, купите новую, более мощную антенну, и поставьте вместо старой.

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