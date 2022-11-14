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Как укрепить волосы в домашних условиях: 4 лучших маски, которые реально действуют

14 ноября 2022, 18:16

Качественные маски для волос можно купить не только в магазинах. Их можно сделать самостоятельно даже из продуктов, которые найдутся в каждом доме.

Волосы
Маски для волос в домашних условиях / ua.depositphotos.com

Шикарные волосы – это то, от чего не отказалась бы любая женщина. Крепкие, густые и шелковистые пряди могут привлечь внимание не только других красоток, но и представителей сильного пола.

Однако далеко не все обладают такими шикарными волосами. Есть люди, которым повезло от природы, а есть те, которым нужно перепробовать множество средств, чтобы наконец-то увидеть блестящие и крепкие волосы.

Конечно, если ухаживать за прядями в салоне, то это всё будет стоить очень дорого. Но оказывается, можно обойтись и без профессиональных дорогостоящих процедур и укрепить волосы в домашних условиях. На такие укрепляющие маски придется потратить очень мало денег.

Маска с перцем

Чтобы приготовить такую укрепляющую маску, вам понадобится 1-2 стручка перца чили и 0,5 л водки.

В водку необходимо добавить стручки перца и дать настояться в течение 2 недель. После этого средство можно использовать. По всей области роста волос необходимо делать компрессы ватным диском (ватой или тканью), смоченным в средстве. Такую процедуру можно повторять раз в день.

Такие процедуры могут ускорить рост и сделать пряди гораздо плотнее. Результат ожидается уже через несколько месяцев.

волосы
Маски для волос в домашних условиях / ua.depositphotos.com

Маска из отвара трав

Вам понадобиться крапива, ромашка, любисток и другие травы. Их необходимо залить кипятком и дать настояться. Такой отвар можно применять уже после того, когда он остынет и станет комнатной температуры. Предварительно его стоит процедить.

Этим отваром нужно процеживать волосы после того, как они уже будут чистые после мытья шампунем. Это средство можно использовать вместо маски для волос.

Маска с черным хлебом, яйцом и луком

Для приготовления этой маски вам понадобиться не сам лук, а именно шелуха от него. Также нужен 1 яичный белок и 100 г мякоти хлеба. Луковую шелуху нужно отварить в воде, добавить размоченные кусочки хлеба и смешать это все с яичным белком.

Полученную маску нужно наносить на кожу головы на 30 минут. На голову можно надеть пакет и замотать её полотенцем, чтобы там сохранилось тепло. После этого все нужно хорошенько смыть. Считается, что в черном хлебе есть много полезных витамином, необходимых для роста волос.

Маска с петрушкой

Одним из лучших средств для укрепления корней волос является маска из петрушки. Чтобы её приготовить, необходимо нарезать пучок петрушки, добавить 50 г воды и все хорошенько перебить, чтобы получилась однородная кашица. Для этого можно использовать блендер. Готовую маску нужно нанести на корни волос и держать около часа. После этого все нужно хорошо смыть.

Ранее Главред рассказывал о том, как закрасить седину дома без магазинной краски для волос.

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