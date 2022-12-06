Как украсить елку на Новый год 2023, чтобы привлечь удачу и счастье

Черный Водяной Кролик - покровитель следующего года. В какой цвет наряжать елку 2023 и как украсить интерьер, чтобы привлечь удачу на целый год?

Наряжаем елку на 2023 год. Какой цвет задобрит Кролика? / Фото ua.depositphotos.com

Новый 2023 год пройдёт под покровительством Черного Водяного Кролика. Это животное отличается гостеприимством и радушием, поэтому отмечать праздник лучше в кругу семьи. В какие цвета в год Кролика 2023 лучше всего украсить елку и свой дом, разобрался Главред.

Как украсить елку 2023, чтобы привлечь удачу

Прежде всего, стоит иметь ввиду, что естественная среда обитания кролика — лес, он любит все настоящее. Так что лучше всего поставить в комнате натуральную ель или сосну.

Также стоит избегать пластиковых украшений и игрушек в виде медведей, волков и тигров - хищники могут напугать хозяина 2023 года. Чтобы привлечь удачу, лучше отдать предпочтение игрушкам из дерева, бумаги, папье-маше и ткани, а вместо гирлянды можно использовать шелковые ленточки.

В каком цвете украшать елку 2023

В год Кролика счастливыми цветами являются красный, синий, голубой, розовый, фиолетовый и черный. Украшать новогоднюю красавицу можно, использовав один из этих четырех цветов или же сочетать их в декоре. Например, выберите один любимый цвет Кролика за основу и дополните его другими. К синему и голубому отлично подойдут пастельные оттенки и серебро, а красный будет эффектно смотреться в сочетании с белым, зеленым и золотым.

Красный – классический новогодний цвет, который придает торжественности празднику. Кроме того, красный цвет поднимает настроение и заряжает энергией. В принципе, новогодние игрушки такого оттенка, наверное, найдутся в каждом доме.

Как украсить елку на Новый год 2023 / Фото ua.depositphotos.com

Новогодние украшения в синем цвете принесут ощущение мира и гармонии и снизят тревогу. Синие игрушки можно сочетать с золотисто-желтыми, коричневыми, светло-коричневыми, серыми, серебряными.

Новогодняя елка 2023, оформленная в голубом цвете, поможет создать "морозный эффект", который наверняка придется по душе Кролику. Такой эффект помогут создать матовые сине-голубые шарики, гирлянды или, например, голубые ленты из сатина.

Голубой цвет великолепно "заиграет" с красным, серым, коричневым, оранжевым, розовым, желтым.

Как украсить елку на Новый год 2023 / ua.depositphotos.com

Розовый цвет в новогоднем интерьере создаст расслабленную атмосферу и наполнит пространство гармонией и нежностью.

К цветам 2023 года относится и фиолетовый — цвет творчества и спокойствия. Новогоднюю ель, оформленную в лиловых тонах, можно дополнить игрушками белого цвета или оттенка металлик.

Как украсить елку на Новый год 2023 / ua.depositphotos.com

Еще один необычный вариант задобрить Черного Водяного Кролика в преддверии праздника - это оформить интерьер в черном цвете. Он ассоциируется с загадочностью и таинственностью и подчеркнёт элегантность и богатство интерьера.

Черный цвет можно удачно сочетать с оранжевым, розовым, салатовым, красным, сиреневым, желтым, белым.

Ранее Главред писал, как привлечь удачу в новому году по знаку Зодиака при помощи мэйкапа.

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