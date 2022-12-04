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Новогодний макияж 2023: как привлечь удачу в новому году по знаку Зодиака при помощи мэйкапа

4 декабря 2022, 12:58

Задобрить Черного Кролика, повелителя грядущего года, можно собственной красотой. Нужно лишь знать, как правильно ее подчеркнуть.

Макияж на Новый год 2023 по знаку Зодиака
Макияж на Новый год 2023 по знаку Зодиака / pixabay.com

Новогодний макияж в год Черного водяного Кролика можно подобрать по знаку Зодиака. Опираться следует на цвета, которые приносят удачу в 2023 году – розовый, голубой, красный, синий, черный и их оттенки.

Представительницам зодиакального круга стоит помнить, что с макияжем на Новый год 2023 можно привлечь в свою жизнь удачу и благополучие. И просто почувствовать себя красивой в особенную ночь.

Главред расскажет, какой макияж стоит сделать каждой женщине по знаку Зодиака для встречи 2023 года.

Овен

Классика, классика, и еще раз классика. Самый праздничный вариант для Овна – здоровый тон кожи, хорошо прокрашенные ресницы и ярко-красная помада с матовым финишем. Если вам покажется такой макияж слишком скучным или недостаточно новогодним, дополните его пышными накладными или нарощенными ресницами. В них можно добавить пучок ресничек "цветов удачи" Черного водяного Кролика, или несколько сверкающих страз. Главное – не переборщить.

Макияж на Новый год 2023 по знаку Зодиака
Новогодний макияж 2023 по для Овнов / instagram.com

Телец

И в обыденной жизни и на праздники Тельцы, как правило, отдают предпочтение естественному макияжу. Покровитель 2023 года не станет возражать, если Новый год Тельцы будут встречать в привычном для них облике – макияж "без макияжа". Впрочем, эксперименты лишними тоже не будут: если Тельцам в канун праздника захочется чего-нибудь эдакого, астрологи советуют поэкспериментировать с мэйкапом в оттенках розового.

Макияж на Новый год 2023 по знаку Зодиака
Новогодний макияж 2023 по для Тельцов / instagram.com

Близнецы

Главный инструмент в новогоднем макияже для вас – контраст. И чем ярче он будет, тем лучше. Черный Кролик оценит ваше стремление выделиться, особенно если вы придумаете для этого яркий способ. Цветные лайнеры, тени кислотных оттенков и помады неожиданных цветов – вот то, что вам нужно. И не забывайте о скулах: в любом макияже для Близнецов они должны быть красиво подчеркнуты.

Макияж на Новый год 2023 по знаку Зодиака
Новогодний макияж 2023 по для Близнецов / instagram.com

Рак

В новогоднем мэйкапе этому знаку Зодиака стоит вдохновляться образами викторианских девушек, когда в цене были ровный чистый тон кожи с естественным мерцанием, густые ухоженные брови и чувственные губы. Всего этого можно добиться при помощи косметики, одно в новом году будет не лишним заняться красотой именно этих областей вашего лица. А в праздничном макияже вашим лучшим другом станут пудра и гель для бровей, тональное средство с жемчужным сиянием и прозрачные бальзамы для губ с ягодными и персиковыми оттенками.

Макияж на Новый год 2023 по знаку Зодиака
Новогодний макияж 2023 по для Раков / instagram.com

Лев

Астрологи советуют величественным Львам встречать Новый год с макияжем в "драгоценных" оттенках – серебре и золоте. Свою сиятельную натуру этот знак Зодиака может воплотить в праздничном мэйкапе – тут в ход может пойти и тяжелая артиллерия в виде страз и крупных блесток, и фантазийный, многослойный макияж глаз. Одним словом весь ваш пыл и эмоции смело воплощайте в новогоднем макияже. А вот с помадами выбор для вас крайне ограничен – красная помада во всем ее разнообразии.

Макияж на Новый год 2023 по знаку Зодиака
Новогодний макияж 2023 по для Львов / instagram.com

Дева

Кому вообще не стоит заморачиваться с праздничным макияжем в год Черного Кролика, так это Девам. Для них важно вступить в 2023 год в состоянии принятия себя и своей красоты, поэтому если у вас нет никакого вдохновения "сочинять" праздничный мэйкап – так тому и быть. Подчеркните то, что, на ваш взгляд, должно быть подчеркнуто, а в остальном не забивайте себе этим голову. Базового макияжа будет более чем достаточно, чтобы обратить на себя внимание покровителя этого года.

Макияж на Новый год 2023 по знаку Зодиака
Новогодний макияж 2023 по для Дев / instagram.com

Весы

Ухоженные брови и яркая помада – вот и все, что вам нужно помнить про новогодний макияж для Весов. Раскошельтесь на косметическую процедуру по уходу за бровями в канун Нового года, а в праздничную ночь уложите их гелем. Выберите помаду, которая по вашему мнению идеально подчеркивает вашу индивидуальность, и смело шагайте в 2023-ий. Если арсенал ваших средств для губ слишком велик, астрологи рекомендуют обратить внимание на красные и розовые цвета с холодным синим подтоном.

Макияж на Новый год 2023 по знаку Зодиака
Новогодний макияж 2023 по для Весов / instagram.com

Скорпион

Голливуд зовет! Для встречи Нового года Скорпионам следует выбрать макияж в духе старого Голливуда – удлиненная черная стрелка, прокрашенные верхний и нижний ряд ресниц, четкие скулы и алая помада. Вот и все акценты. Если вам кажется этот вариант слишком скучным, попробуйте в макияже губ использовать "цвета удачи" года Черного Кролика – от розового, до синего и черного.

Макияж на Новый год 2023 по знаку Зодиака
Новогодний макияж 2023 по для Скорпионов / instagram.com

Стрелец

Новый год – праздник торжественный и сверкающий. Астрологи советуют Стрельцам встретить его с макияжем ему под стать. Чтобы привлечь удачу в новом году, этому знаку Зодиака стоит найти баланс между сиянием и блеском и сдержанностью. Обратите внимание на цветные лайнеры, шимеры с крупными блестками и тени для век с сатиновым финишем в фиолетово-золотистой гамме. Но помните: не нужно "надевать" все и сразу, минимализм мэйкапе ваш лучший друг.

Макияж на Новый год 2023 по знаку Зодиака
Новогодний макияж 2023 по для Стрельцов / instagram.com

Козерог

И на протяжении нового 2023 года, и на праздничной вечеринке Козерогам в первую очередь нужно уделить внимание красоте, чистоте и сиянию кожи. Поэтому декоративная косметика должна отойти для вас на второй план, а на уходовую скупиться не стоит. Однако, если вечеринка неизбежна и естественную красоту нужно подчеркнуть под стать вечернему платью, к вашим услугам все оттенки коричневого – от сверкающей бронзы, до глубокого смоки айс в шоколадных тонах. Акцент в новогоднем макияже стоит сделать на глаза, для губ будет достаточно бальзама с оттенком или светлой нюдовой помады.

Макияж на Новый год 2023 по знаку Зодиака
Новогодний макияж 2023 по для Козерогов / instagram.com

Водолей

Новый год астрологи советуют начать со смелого эксперимента: праздничный макияж на удачу Водолеи могут сделать в классическом стиле с ярким новшеством – черная классическая стрелка, густо прокрашенные ресницы, ухоженные брови и, вместо матовой красной помады, помада в оттенках меди и золота с шиммерным или сатиновым финишем. Но стоит помнить, что такие типы помады требуют особого подхода с возрастом: чтобы ваши губы не выглядели слишком бледными и "плоскими", используйте контурный карандаш на один-два тона темнее помады.

Макияж на Новый год 2023 по знаку Зодиака
Новогодний макияж 2023 по для Водолеев / instagram.com

Рыбы

Новогодний макияж в "цветах удачи", их оттенках и самых дерзких комбинациях – вот идеальный выбор для Рыб. Главное – избегать четких линий: для глаз – томная дымка, для губ – эффект "зацелованности". В то же время, от блесток и шиммеров стоит отказаться. Выбирайте косметику с матовым финишем. Разве что немного сияния для ваших скул, если это будет гармонично сочетаться с выполненным вами макияжем.

Макияж на Новый год 2023 по знаку Зодиака
Новогодний макияж 2023 по для Рыб / instagram.com

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