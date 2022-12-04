Новогодний макияж 2023: как привлечь удачу в новому году по знаку Зодиака при помощи мэйкапа

Макияж на Новый год 2023 по знаку Зодиака / pixabay.com

Новогодний макияж в год Черного водяного Кролика можно подобрать по знаку Зодиака. Опираться следует на цвета, которые приносят удачу в 2023 году – розовый, голубой, красный, синий, черный и их оттенки.

Представительницам зодиакального круга стоит помнить, что с макияжем на Новый год 2023 можно привлечь в свою жизнь удачу и благополучие. И просто почувствовать себя красивой в особенную ночь.

Главред расскажет, какой макияж стоит сделать каждой женщине по знаку Зодиака для встречи 2023 года.

Овен

Классика, классика, и еще раз классика. Самый праздничный вариант для Овна – здоровый тон кожи, хорошо прокрашенные ресницы и ярко-красная помада с матовым финишем. Если вам покажется такой макияж слишком скучным или недостаточно новогодним, дополните его пышными накладными или нарощенными ресницами. В них можно добавить пучок ресничек "цветов удачи" Черного водяного Кролика, или несколько сверкающих страз. Главное – не переборщить.

Новогодний макияж 2023 по для Овнов / instagram.com

Телец

И в обыденной жизни и на праздники Тельцы, как правило, отдают предпочтение естественному макияжу. Покровитель 2023 года не станет возражать, если Новый год Тельцы будут встречать в привычном для них облике – макияж "без макияжа". Впрочем, эксперименты лишними тоже не будут: если Тельцам в канун праздника захочется чего-нибудь эдакого, астрологи советуют поэкспериментировать с мэйкапом в оттенках розового.

Новогодний макияж 2023 по для Тельцов / instagram.com

Близнецы

Главный инструмент в новогоднем макияже для вас – контраст. И чем ярче он будет, тем лучше. Черный Кролик оценит ваше стремление выделиться, особенно если вы придумаете для этого яркий способ. Цветные лайнеры, тени кислотных оттенков и помады неожиданных цветов – вот то, что вам нужно. И не забывайте о скулах: в любом макияже для Близнецов они должны быть красиво подчеркнуты.

Новогодний макияж 2023 по для Близнецов / instagram.com

Рак

В новогоднем мэйкапе этому знаку Зодиака стоит вдохновляться образами викторианских девушек, когда в цене были ровный чистый тон кожи с естественным мерцанием, густые ухоженные брови и чувственные губы. Всего этого можно добиться при помощи косметики, одно в новом году будет не лишним заняться красотой именно этих областей вашего лица. А в праздничном макияже вашим лучшим другом станут пудра и гель для бровей, тональное средство с жемчужным сиянием и прозрачные бальзамы для губ с ягодными и персиковыми оттенками.

Новогодний макияж 2023 по для Раков / instagram.com

Лев

Астрологи советуют величественным Львам встречать Новый год с макияжем в "драгоценных" оттенках – серебре и золоте. Свою сиятельную натуру этот знак Зодиака может воплотить в праздничном мэйкапе – тут в ход может пойти и тяжелая артиллерия в виде страз и крупных блесток, и фантазийный, многослойный макияж глаз. Одним словом весь ваш пыл и эмоции смело воплощайте в новогоднем макияже. А вот с помадами выбор для вас крайне ограничен – красная помада во всем ее разнообразии.

Новогодний макияж 2023 по для Львов / instagram.com

Дева

Кому вообще не стоит заморачиваться с праздничным макияжем в год Черного Кролика, так это Девам. Для них важно вступить в 2023 год в состоянии принятия себя и своей красоты, поэтому если у вас нет никакого вдохновения "сочинять" праздничный мэйкап – так тому и быть. Подчеркните то, что, на ваш взгляд, должно быть подчеркнуто, а в остальном не забивайте себе этим голову. Базового макияжа будет более чем достаточно, чтобы обратить на себя внимание покровителя этого года.

Новогодний макияж 2023 по для Дев / instagram.com

Весы

Ухоженные брови и яркая помада – вот и все, что вам нужно помнить про новогодний макияж для Весов. Раскошельтесь на косметическую процедуру по уходу за бровями в канун Нового года, а в праздничную ночь уложите их гелем. Выберите помаду, которая по вашему мнению идеально подчеркивает вашу индивидуальность, и смело шагайте в 2023-ий. Если арсенал ваших средств для губ слишком велик, астрологи рекомендуют обратить внимание на красные и розовые цвета с холодным синим подтоном.

Новогодний макияж 2023 по для Весов / instagram.com

Скорпион

Голливуд зовет! Для встречи Нового года Скорпионам следует выбрать макияж в духе старого Голливуда – удлиненная черная стрелка, прокрашенные верхний и нижний ряд ресниц, четкие скулы и алая помада. Вот и все акценты. Если вам кажется этот вариант слишком скучным, попробуйте в макияже губ использовать "цвета удачи" года Черного Кролика – от розового, до синего и черного.

Новогодний макияж 2023 по для Скорпионов / instagram.com

Стрелец

Новый год – праздник торжественный и сверкающий. Астрологи советуют Стрельцам встретить его с макияжем ему под стать. Чтобы привлечь удачу в новом году, этому знаку Зодиака стоит найти баланс между сиянием и блеском и сдержанностью. Обратите внимание на цветные лайнеры, шимеры с крупными блестками и тени для век с сатиновым финишем в фиолетово-золотистой гамме. Но помните: не нужно "надевать" все и сразу, минимализм мэйкапе ваш лучший друг.

Новогодний макияж 2023 по для Стрельцов / instagram.com

Козерог

И на протяжении нового 2023 года, и на праздничной вечеринке Козерогам в первую очередь нужно уделить внимание красоте, чистоте и сиянию кожи. Поэтому декоративная косметика должна отойти для вас на второй план, а на уходовую скупиться не стоит. Однако, если вечеринка неизбежна и естественную красоту нужно подчеркнуть под стать вечернему платью, к вашим услугам все оттенки коричневого – от сверкающей бронзы, до глубокого смоки айс в шоколадных тонах. Акцент в новогоднем макияже стоит сделать на глаза, для губ будет достаточно бальзама с оттенком или светлой нюдовой помады.

Новогодний макияж 2023 по для Козерогов / instagram.com

Водолей

Новый год астрологи советуют начать со смелого эксперимента: праздничный макияж на удачу Водолеи могут сделать в классическом стиле с ярким новшеством – черная классическая стрелка, густо прокрашенные ресницы, ухоженные брови и, вместо матовой красной помады, помада в оттенках меди и золота с шиммерным или сатиновым финишем. Но стоит помнить, что такие типы помады требуют особого подхода с возрастом: чтобы ваши губы не выглядели слишком бледными и "плоскими", используйте контурный карандаш на один-два тона темнее помады.

Новогодний макияж 2023 по для Водолеев / instagram.com

Рыбы

Новогодний макияж в "цветах удачи", их оттенках и самых дерзких комбинациях – вот идеальный выбор для Рыб. Главное – избегать четких линий: для глаз – томная дымка, для губ – эффект "зацелованности". В то же время, от блесток и шиммеров стоит отказаться. Выбирайте косметику с матовым финишем. Разве что немного сияния для ваших скул, если это будет гармонично сочетаться с выполненным вами макияжем.

Новогодний макияж 2023 по для Рыб / instagram.com

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