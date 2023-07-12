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Как ухаживать за лицом после 60 лет: 8 советов, которые продлят молодость

Ангелина Подвысоцкая
12 июля 2023, 05:00
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С возрастом морщины на лице становятся более заметными и женщины ломают голову насчет того, как же омолодить лицо и придать ему свежий вид.
женщина, бабушка, уход за лицом
Как правильно ухаживать за лицом женщине после 60 лет / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В современном обществе даже женщины на пенсии не кутаются в платки и стараются выглядеть модно, стильно, современно и красиво. Однако возраст дает о себе знать и заставляет задуматься о том, как правильно ухаживать за зрелой кожей лица.

Уход за кожей лица после 60 лет требует особого подхода, а внешний вид зависит не только от умывания, масок, но даже от того, что человек ест, сколько пьет воды и как отдыхает.

В первую очередь нужно понимать, почему морщины с возрастом становятся более заметны, кожа теряет упругость. Всё дело в том, что в зрелом возрасте женские гормоны - эстрогены - вырабатываются в значительно меньшем количестве. Именно они обеспечивают омолаживающее действие.

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Главред разобрался в том, на что нужно обратить женщинам внимание при уходе за кожей лица в домашних условиях, чтобы выглядеть моложе, чем есть на самом деле.

1. Если вы любительница макияжа, то нужно зарубить себе на носу - ложиться спать можно лишь после того, как кожа будет очищена от косметики.

2. Когда вы просыпаетесь, то нужно умыться и делать это рекомендуется именно теплой водой. Дело в том, что холодная вода замедляет обменные процессы, а горячая вода приводит к появлению вялости и потере влаги, что лишь ухудшит ситуацию, особенно в зрелом возрасте.

3. Идеальным вариантом будет, если женщина подберет под свой возраст и свой тип кожи специальные уходовые средства. Ведь первым делом кожу нужно очистить пенкой, гелем или молочком для умывания. После этого нужно воспользоваться тоником. Следующим этапом является увлажнение кремом, а в летнее время - крем с SPF, который будет защищать кожу от солнечного воздействия и потери влаги.

4. Если у вас нет этих средств, то придать лицу свежий вид можно с помощью домашних продуктов - свежего огурца или молока. Огурец можно натереть на терку и сделать маску для лица. Если вы будете использовать молоко, то нужно смочить в нем ватный диск и протереть лицо. Эти лайфхаки спасут особенно после тяжелого дня.

5. Особое внимание стоит уделять зоне вокруг глаз. Ведь именно в этой зоне морщины могут появляться быстрее всего. В то же время в этой зоне очень тонкая кожа и её нельзя нагружать тяжелыми и сильно жирными кремами. Тут нужно использовать специальные легкие крема именно для этой зоны вокруг глаз. Также можно протирать кожу вокруг глаз соком огурца.

уход за кожей лица
Как правильно ухаживать за лицом / фото: ua.depositphotos.com

6. Стоит напомнить, что косметика, которую вы используете, должна быть качественной. Нужно следить за сроками годности. Если вы не хотите ошибиться во время выбора, то лучше уточнить у специалиста, какая именно косметика подойдет для вашего типа кожи и возрастных изменений.

7. Как мы уже говорили, чаще всего морщины становятся более заметны, когда уменьшается уровень эстрогенов. Его можно попытаться восполнить продуктами, в которых есть природные эстрогены: чечевица, горох, фасоль, семена льна, семена подсолнуха, соя, орехи.

Именно сбалансированное питание также окажет влияние на кожу. Завтрак должен быть сытным, но переедать нельзя. Стоит больше употреблять полезных продуктов, насыщенных минералами и витаминами. Ни в коем случае нельзя есть на ночь, ведь тогда печень будет перенапрягаться, что негативно скажется на коже.

8. Не забывать пить воду - много воды. В зрелом возрасте в коже становится очень мало воды, что лишь сделает морщины более заметными, а кожу дряблой. Ежедневно стоит пить 1,5 литра воды.

9. Также не нужно забывать о сне. С учетом достаточного отдыха на протяжении дня стоит спать не меньше 8 часов в сутки.

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