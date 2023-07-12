Как ухаживать за лицом после 60 лет: 8 советов, которые продлят молодость

С возрастом морщины на лице становятся более заметными и женщины ломают голову насчет того, как же омолодить лицо и придать ему свежий вид.

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Как правильно ухаживать за лицом женщине после 60 лет / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В современном обществе даже женщины на пенсии не кутаются в платки и стараются выглядеть модно, стильно, современно и красиво. Однако возраст дает о себе знать и заставляет задуматься о том, как правильно ухаживать за зрелой кожей лица.

Уход за кожей лица после 60 лет требует особого подхода, а внешний вид зависит не только от умывания, масок, но даже от того, что человек ест, сколько пьет воды и как отдыхает.

В первую очередь нужно понимать, почему морщины с возрастом становятся более заметны, кожа теряет упругость. Всё дело в том, что в зрелом возрасте женские гормоны - эстрогены - вырабатываются в значительно меньшем количестве. Именно они обеспечивают омолаживающее действие.

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Главред разобрался в том, на что нужно обратить женщинам внимание при уходе за кожей лица в домашних условиях, чтобы выглядеть моложе, чем есть на самом деле.

1. Если вы любительница макияжа, то нужно зарубить себе на носу - ложиться спать можно лишь после того, как кожа будет очищена от косметики.

2. Когда вы просыпаетесь, то нужно умыться и делать это рекомендуется именно теплой водой. Дело в том, что холодная вода замедляет обменные процессы, а горячая вода приводит к появлению вялости и потере влаги, что лишь ухудшит ситуацию, особенно в зрелом возрасте.

3. Идеальным вариантом будет, если женщина подберет под свой возраст и свой тип кожи специальные уходовые средства. Ведь первым делом кожу нужно очистить пенкой, гелем или молочком для умывания. После этого нужно воспользоваться тоником. Следующим этапом является увлажнение кремом, а в летнее время - крем с SPF, который будет защищать кожу от солнечного воздействия и потери влаги.

4. Если у вас нет этих средств, то придать лицу свежий вид можно с помощью домашних продуктов - свежего огурца или молока. Огурец можно натереть на терку и сделать маску для лица. Если вы будете использовать молоко, то нужно смочить в нем ватный диск и протереть лицо. Эти лайфхаки спасут особенно после тяжелого дня.

5. Особое внимание стоит уделять зоне вокруг глаз. Ведь именно в этой зоне морщины могут появляться быстрее всего. В то же время в этой зоне очень тонкая кожа и её нельзя нагружать тяжелыми и сильно жирными кремами. Тут нужно использовать специальные легкие крема именно для этой зоны вокруг глаз. Также можно протирать кожу вокруг глаз соком огурца.

Как правильно ухаживать за лицом / фото: ua.depositphotos.com

6. Стоит напомнить, что косметика, которую вы используете, должна быть качественной. Нужно следить за сроками годности. Если вы не хотите ошибиться во время выбора, то лучше уточнить у специалиста, какая именно косметика подойдет для вашего типа кожи и возрастных изменений.

7. Как мы уже говорили, чаще всего морщины становятся более заметны, когда уменьшается уровень эстрогенов. Его можно попытаться восполнить продуктами, в которых есть природные эстрогены: чечевица, горох, фасоль, семена льна, семена подсолнуха, соя, орехи.

Именно сбалансированное питание также окажет влияние на кожу. Завтрак должен быть сытным, но переедать нельзя. Стоит больше употреблять полезных продуктов, насыщенных минералами и витаминами. Ни в коем случае нельзя есть на ночь, ведь тогда печень будет перенапрягаться, что негативно скажется на коже.

8. Не забывать пить воду - много воды. В зрелом возрасте в коже становится очень мало воды, что лишь сделает морщины более заметными, а кожу дряблой. Ежедневно стоит пить 1,5 литра воды.

9. Также не нужно забывать о сне. С учетом достаточного отдыха на протяжении дня стоит спать не меньше 8 часов в сутки.

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