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Как угодить коту: 4 вещи, от которых животные без ума

18 января 2023, 09:27
Большинство кошек любят, когда их гладят по голове, но ублажить их можно и другими способами.
Кошка
Кошка / pixabay.com

Кошки довольно привередливые существа, которым сложно угодит. Но есть вещи, от которых они без ума.

Большинство кошек любят, когда их гладят по голове, но ублажить их можно и другими способами.

Какие запахи привлекают котов?

Лаванда и кошачья мята - ароматы, которые заставляют дуреть. Чтобы успокоить или порадовать любимца, вы можете дать понюхать сушеные травы. Это помогает, когда кошка начинает проявлять агрессию. Главное — не используйте эфирные масла, так как питомцам сложно переносить столь резкие запахи.

Мята и базилик также обладают похожими свойствами, но специалисты не советуют давать питомцам эти растения в пищу. Просто помните, что сам аромат и поведение, которое он вызывает, вполне нормальны.

Какие вкусы нравятся кошкам?

Кошек привлекает вкус кисловатых ягод, например клюквы или облепихи, которые также являются источником витамина C, предотвращают развитие вредной микрофлоры и способствуют укреплению иммунной системы.

Выбирая рацион для кошки, можно обратить внимание на необычные вкусы кормов.

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Автор: Сергей Кущ
кошки интересные новости
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