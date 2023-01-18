Как угодить коту: 4 вещи, от которых животные без ума

Кошки довольно привередливые существа, которым сложно угодит. Но есть вещи, от которых они без ума.
Большинство кошек любят, когда их гладят по голове, но ублажить их можно и другими способами.
Какие запахи привлекают котов?
Лаванда и кошачья мята - ароматы, которые заставляют дуреть. Чтобы успокоить или порадовать любимца, вы можете дать понюхать сушеные травы. Это помогает, когда кошка начинает проявлять агрессию. Главное — не используйте эфирные масла, так как питомцам сложно переносить столь резкие запахи.
Мята и базилик также обладают похожими свойствами, но специалисты не советуют давать питомцам эти растения в пищу. Просто помните, что сам аромат и поведение, которое он вызывает, вполне нормальны.
Какие вкусы нравятся кошкам?
Кошек привлекает вкус кисловатых ягод, например клюквы или облепихи, которые также являются источником витамина C, предотвращают развитие вредной микрофлоры и способствуют укреплению иммунной системы.
Выбирая рацион для кошки, можно обратить внимание на необычные вкусы кормов.
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