Как уберечь печень от разрушения - ответ нутрициолога/ Flickr/ Providence Health Care Vancouver Follow

Есть определенное количество продуктов, являющиеся крайне опасными и токсичными для печени. Об этом в комментарии порталу РИА Новости рассказала известный эксперт-нутрициолог Елена Михайленко.

"Для здоровья печени, как и для здоровья других органов нашего организма, рекомендуется ограничить продукты с высоким содержанием животного жира — такие как сало, сливочное масло, колбасные изделия, жирные сорта мяса (утка, свинина). Необязательно полностью отказываться от этих продуктов, следует употреблять их в своем рационе умеренно", — сказала она

По ее мнению, в нынешних продуктах крайне много скрытой соли.

"Также исследования показывают, что большое количество соли в рационе приводит к негативным последствиям для печени. По рекомендации ВОЗ, суточная доза соли должна составлять не более 5 граммов для взрослого человека. Не стоит также забывать, что соль часто скрыта в мясопродуктах, таких как колбасы, мясные копчености, сосиски. Большое количество соли также содержится в соленых сырах, чипсах, консервированных продуктах. Здоровой заменой будет приготовленный в домашних условиях бутерброд с запеченной индейкой и овощами, творожным сыром или малосольной рыбой", — говорит Михайленко.

Кроме того, она напомнила, что крайне плохо на печень влияет употребление алкоголя.

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"Это заставляет орган работать с усиленной нагрузкой, что не лучшим образом сказывается на его функциях. Поэтому не нужно злоупотреблять алкогольными напитками, а лучше и вовсе отказаться от них. Для здоровья печени стоит ограничить все острое и жареное", — подытожила нутрициолог.

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