Будто только с ювелирки: как почистить золото в домашних условиях

Как очистить золото в домашних условиях / скриншот YouTube, pixabay.com

Золотые изделия со временем теряют свой "товарный вид". Обращаться к специалистам-ювелирам – дорогое удовольствие, поэтому в народе нашли способы восстановления золота.

Чистку золотого изделия от грязи и пыли можно произвести с помощью моющего средства, например, хорошо подойдет хозяйственное мыло.

Добавьте мыло или другое средство в небольшую посудину и растворите его.

Затем положите туда золотое украшения и прокипятите около 10 мин.

После этой процедуры промойте предмет холодной водой.

Можете использовать очень похожую процедуру (с некоторыми коррективами). Положите кольцо в емкость с моющим средством на ночь. Категорически запрещается такая процедура для золотых изделий с драгоценными камнями.

Хорошим методом очистки золота считается его кипячение в специальном растворе с содой. После того как прокипятите, — протрите лоскутком сухой, но мягкой ткани.

Зубная паста или порошок

Лучше использовать зубную пасту, ведь она легко наносится и не царапает изделие. С помощью старой щеточки вы хорошо почистите свое украшение.

Народные способы чистки золотых предметов

Существую и народные способы, как почистить золото самостоятельно. Конечно, сейчас много разных современных методов и приемов, но никто не запрещает пользоваться традиционными и "бабушкиными" советами.

Женская губная помада содержит диоксид титана, который хорошо очистит ваше золотко и вернет ему благородный блеск.

Сок из лука или уксус легко справляются с потемнением. Можете использовать эти средства для профилактики, и тогда ваши украшения будут выглядеть просто замечательно.

Поможет беде и суспензия из яичного белка и пива, которую наносят фланелью на место налета и протирают до его исчезновения.

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