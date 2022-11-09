Будто только с ювелирки: как почистить золото в домашних условиях

Мы нашли шесть способов, которые помогут вам почистить золото в домашних условиях.
Золотые изделия со временем теряют свой "товарный вид". Обращаться к специалистам-ювелирам – дорогое удовольствие, поэтому в народе нашли способы восстановления золота.
Чистку золотого изделия от грязи и пыли можно произвести с помощью моющего средства, например, хорошо подойдет хозяйственное мыло.
- Добавьте мыло или другое средство в небольшую посудину и растворите его.
- Затем положите туда золотое украшения и прокипятите около 10 мин.
- После этой процедуры промойте предмет холодной водой.
Можете использовать очень похожую процедуру (с некоторыми коррективами). Положите кольцо в емкость с моющим средством на ночь. Категорически запрещается такая процедура для золотых изделий с драгоценными камнями.
Хорошим методом очистки золота считается его кипячение в специальном растворе с содой. После того как прокипятите, — протрите лоскутком сухой, но мягкой ткани.
Зубная паста или порошок
Лучше использовать зубную пасту, ведь она легко наносится и не царапает изделие. С помощью старой щеточки вы хорошо почистите свое украшение.
Народные способы чистки золотых предметов
Существую и народные способы, как почистить золото самостоятельно. Конечно, сейчас много разных современных методов и приемов, но никто не запрещает пользоваться традиционными и "бабушкиными" советами.
- Женская губная помада содержит диоксид титана, который хорошо очистит ваше золотко и вернет ему благородный блеск.
- Сок из лука или уксус легко справляются с потемнением. Можете использовать эти средства для профилактики, и тогда ваши украшения будут выглядеть просто замечательно.
- Поможет беде и суспензия из яичного белка и пива, которую наносят фланелью на место налета и протирают до его исчезновения.
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