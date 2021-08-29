Как мигрень влияет на развитие диабета - объяснение врачей / ua.depositphotos.com

Снижение риска развития диабета второго типа у людей с мигренью объясняется работой двух ферментов — CGRP и PACAP. Свои выводы исследователи представили на осенней конференции Американского химического общества.

У людей, которые страдают от мигрени, реже возникает невосприимчивость к инсулину — главная причина сахарного диабета второго типа. У диабетиков, в свою очередь, реже возникает мигрень. Главную роль в возникновении боли из-за мигрени играют два фермента — CGRP и PACAP. Оба также влияют на выработку инсулина островками Лангерганса в поджелудочной железе.

В своем эксперименте на мышах исследователи из Университета штата Теннесси обработали бета-клетки растворами двух ферментов. В конечном итоге выяснилось, что CGRP заставлял их снизить выработку инсулина, что защищало их от гибели равно как и замедление ферментом формирования клубков амилина.

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