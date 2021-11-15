Как связан отказ от соли и сердечно-сосудистые заболевания - ответ медиков / УНИАН

Ученые из американской кардиологической ассоциации определили, как сильно потребление соли повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования были опубликованы в Медицинском журнале Новой Англии.

Медики оценили анализы мочи десяти тысяч участников по принципу "доза-ответ". Средний возраст волонтеров составил 50 лет. В эксперименте участвовало равное количество женщин и мужчин.

Анализ собранных данных показал, что 571 случай сердечно-сосудистого заболевания напрямую связан с высоким содержанием натрия и низким потреблением калия.

"Увеличение количества соли в рационе увеличивало риск развития болезни сердца на 18 процентов", — сказал один из ученых и научный сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения Юань Ма.

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В планах у специалистов провести повторные более точные измерения, чтобы определить безопасную дозу суточного потребления натрия.

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