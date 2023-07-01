Как сварить варенье из малины с сахаром: секретная добавка творит настоящие чудеса

Нужно ли мыть малину перед тем как варить варенье - неожиданный ответ на важный вопрос.

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Нужно ли мыть ягоду перед варкой варенья / УНИАН

Лето – пора созревания фруктов и ягод, которые служат основой для компотов, джемов и варенья. Варенье из малины давно завоевало популярность из-за своих полезных качеств.

Несмотря на то, что многие соблюдают свои фирменные секреты при приготовлении варенья из малины, основные правила остаются неизменными.

Как приготовить варенье из малины

Рецепт приготовления варенья из малины знаком многим, однако не лишне будет напомнить его основные правила.

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Порядок действий:

выберите вместительную посуду (кастрюлю или таз), в которой будет удобно готовить варенье;

малину нужно присыпать сахаром, засыпая слоями – после стакана малины добавлять стакан сахара;

засыпанную сахаром малину оставьте на 3-4 часа до появления сока;

образовавшийся сок малины собрать в отдельную посуду и варить 10-15 минут;

затем в получившийся сироп всыпьте малину и прокипятите, периодически помешивая;

получившееся малиновое варенье горячим разлить по стерилизованным банкам и закупорить.

Сколько нужно сахара на 1 кг ягод малины

При приготовлении малинового варенья рекомендуется соблюдать пропорции самих ягод и сахара. Если переборщить с добавлением сахара, вкус варенья может быть испорчен. Это же касается и недостатка сахара в варенье. Некоторые советуют добавлять сахар в варенье в пропорции 1 к 1 с количеством ягод. Однако по многим рецептам наиболее оптимальным является соотношение 800 граммов сахара на 1 килограмм малины.

Как растворить сахар в малине

Давно известен простой и надежный способ растворения сахара в малине при приготовлении варенья. С этой целью используйте специальную толокушку – пластиковую или деревянную. С помощью этого приспособления помните ягоду с сахаром, после чего уберите в сторону на 3-4 часа, прикрыв крышкой. Дождитесь растворения сахара в малине.

Можно ли не мыть малину

До сих пор идут споры о том, мыть или не мыть малину перед употреблением в пищу и перед приготовлением из нее варенья. Сторонники и противники приводят разные аргументы. Например, некоторые боятся повредить нежную ягоду при промывании, другие же опасаются подхватить микробы, если не мыть малину. Если загрязнения ягоды слишком явные, наверняка придется помыть ее перед употреблением, однако действовать следует очень осторожно. Однако при сборе малины постарайтесь аккуратно удалить все загрязнения и сохранить ягоду целостной.

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