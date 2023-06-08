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Какое на вкус варенье из роз: факты о лакомстве для сладкоежек изумят

Дмитрий Видоменко
8 июня 2023, 16:21 обновлено 8 июня, 16:24
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Иные сладкоежки, которым хочется чего-то этакого, нет-нет, да и задумываются "Какое на вкус варенье из роз". Главред разбирается в вопросе.
Какое на вкус варенье из роз: факты о лакомстве для сладкоежек изумят
Для варенья из роз можно будет использовать только розовые или красные розы с ярко выраженным ароматом / Instagram.com/rose_from_angelica/by.olhabohatyrova/

Если человеку надоело есть обычное варенье по типу, к примеру, малинового, то он может поискать и другие варианты – к примеру, какое варенье можно сделать из лепестков роз. Ниже мы детально об этом расскажем.

Какие розы можно использовать для варенья

Тут можно будет использовать только розовые или красные розы с ярко выраженным ароматом и крайне насыщенным цветом. Идеальным вариантом в этом случае являются лепестки душистой или чайной розы. Кроме чайной розы в кулинарии используются лепестки бутонов красных роз и шиповника. В отдельных случаях можно также мешать между собой розовые и красные лепестки (а потом уже добавлять к ним лепестки шиповника). К слову, добавляя красные лепестки, помните, что они в достаточной степени несколько грубее, чем лепестки розового цвета, и поэтому во время приготовления непременно нужно пробовать варенье на вкус, а лепестки в нем, соответственно, должны быть нежными и мягкими.

Чем полезно варенье из лепестков роз

Благодаря эфирным маслам варенье из роз имеет противогрибковые и антибактериальные свойства. Крое того, розовое варенье крайне полезно для укрепления десен, в случае стоматита, ларингита или отита. Такое варенье также крайне полезно для пищеварительной системы, если человек страдает от гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистите. В конечном итоге, средство нормализует работу желудочной системы и иногда восстанавливает микрофлору кишечника.

Как говорят отдельные эксперты по питанию, регулярное использование варенья из цветочных лепестков предохраняет сосуды от образования в них склеротических бляшек, а также препятствует спазмам сосудов головного мозга. Такое варенье можно порекомендовать детям − особенно при лечении ангины и бронхитов, при простудных заболеваниях, болях в горле.

Обладая замечательными вкусовыми качествами, варенье из лепестков розы очень полезно при депрессиях, хронической усталости, раздражительности и бессоннице. Некоторые диетологи говорят, что такое лакомство способно в значительной степени отрегулировать обмен веществ (и поможет, соответственно, при похудении). Витамин В5 из состава варенья из роз нормализует обмен жиров, а также помогает усвоению белков и углеводов. Ну и в конечном итоге варенье из лепестков роз можно смело давать детям для борьбы с авитаминозом.

Какое на вкус варенье из роз: факты о лакомстве для сладкоежек изумят
Как правильно приготовить варенье из роз / Instagram​​​​​/by.olhabohatyrova/

Варенье из роз рецепт

Мы решили рассказать о самых популярных рецептах этого лакомства.

Во-первых, это варенье из лепестков роз, засыпанных сахаром.

Что нужно:

  • 250 грамм лепестков роз;
  • 500 грамм сахара;
  • половина чайной ложки лимонной кислоты.

Сперва лепестки розы нужно измельчить в блендере, засыпать сахаром. Добавить лимонную кислоту, перемешать и поставить на маленький огонь. Довести до кипения, но кипятить не нужно. Горячее варенье разлить по сухим сосудам и стерилизованным банкам. Хранить варенье в холодильнике.

Во-вторых, это варенье из лепестков роз, проваренное дважды.

Что нужно:

  • 300 грамм лепестков роз;
  • 300 грамм сахара;
  • лимонная кислота на кончике чайной ложки;
  • 200-граммовый стакан воды.

Лепестки розы нужно положить в отдельную миску. В кастрюле сварить сахарный сироп. В горячий сахарный сироп положить лепестки роз и хорошо перемешать. На медленном огне проварить варенье из лепестков роз в течение 30 минут. За 5 минут до конца добавить лимонную кислоту.

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