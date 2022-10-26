Как сварить идеальную картошку в мундире для салатов

Чтобы картофель был вкусным и плотным, а не липким и водянистым, можно применить некоторые хитрости.
Что может быть проще, чем сварить картошку? Казалось бы, что с этим справится даже новичок в кулинарии, но на самом деле далеко не всегда получается сварить картофель так, чтобы он был вкусным и плотным, а не липким и водянистым. И дело тут не в сорте картошки, а в том, что нужно правильно ее варить.
Как правильно варить картошку в мундире
Для начала нужно выбрать одинаковые по размеру картофелины, помыть их под проточной водой, потом сложить в кастрюлю и залить горячей водой.
Варите картофель на среднем огне.
Что добавить в воду при варке картошки
Чтобы картошка была вкусной, добавьте чайную ложку соли, две чайные ложки столового уксуса и лавровый лист.
Опытные хозяйки говорят, что соль не позволит картошке развариться, а уксус не даст потемнеть. Не стоит боятся, что из-за уксуса у картофеля будет специфический вкус. На самом деле от него при варке не останется и следа. Дополнительным бонусом станет то, что шкурка с картошки будет хорошо сниматься.
Кстати, такая картошка идеально подойдет для салатов.
Сколько варить картошку в мундире
Время приготовления картофеля зависит от его размера.
Варить мелкий картофель (3-4 см) нужно 20 минут. Картофель среднего размера готовится примерно 30 минут, крупные картофелины - около 45 минут.
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