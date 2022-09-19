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Почему вареную картошку лучше есть холодной

19 сентября 2022, 12:12

Картофель обладает высоким гликемическим индексом, опасным для организма. Но это не повод полностью исключать овощ из рациона, ведь снизить ГИ очень просто.

Вареный картофель
Какой картофель полезнее - горячий или холодный / Фото ua.depositphotos.com

Картофель - один из самых популярных овощей. Он есть в продаже круглый год, стоит недорого и приготовить из него можно множество разных блюд. Самый простой способ - отварить картошку. Но знаете ли вы, какой картофель полезнее - горячий или холодный?

Вред картошки

Картофель называют вторым хлебом, и люди, следящие за фигурой, зачастую отказываются от его употребления. И эта неспроста, ведь картошка обладает высоким гликемическим индексом, опасным для нашего организма.

Гликемический индекс - это скорость, с которой углеводы усваиваются и повышают уровень сахара в крови. Однако высокий ГИ - не повод полностью исключать картофель из своего рациона, ведь снизить его можно самостоятельно. Дело в том, что крахмал, который содержится в картофеле, ведет себя по-разному под воздействием разных температур.

Почему картошку нужно есть холодную

Если есть горячую картошку, в организм поступят быстрые углеводы и много сахара, которые отложатся про запас.

Если же употреблять картофель комнатной температуры или охлажденный, то свойства крахмала меняются: он становится абсорбентом, то есть всасывает все шлаки со стенок кишечника и выводит все плохое из организма. В результате мы получаем контроль сахара в крови, чистую кожу, контроль голода и резкое уменьшение риска переедания.

Вареная картошка - польза и вред

Картофель —целый кладезь витаминов и полезных минералов. В нем содержатся витамины С, B1, B2, B6, PP, К, а также железо, кальций и фосфор.

Большинство полезных веществ находятся в кожуре, а не в мякоти, поэтому диетологи рекомендуют варить картофель "в мундире" либо запекать его в духовке и употреблять в еду вместе с верхним слоем.

Из-за высокого содержания калия картофель — продукт номер один в рационе сердечников и гипертоников. Кроме того, он оказывает легкое мочегонное действие, поэтому показан при заболевании почек.

Отварной картофель в виде пюре хорош в качестве блюда для восстановления после операций. Если отварную картошку приготовить в воде, большая часть крахмала останется в бульоне.

В то же время таит в себе картофель и опасность. Речь идет о соланине, который содержится в кожуре и начинает активно вырабатываться при длительном контакте плодов с УФ-лучами. Повышенное содержание этого вещества оказывает разрушительное действие на нервную систему человека.

Почему нельзя есть жареную картошку

Вред картошки в жареном виде очевиден. При приготовлении из корнеплода испаряется влага, вместо этого вода замещается жиром. Отметим, в 100 г картофеля фри содержится почти 40 г углеводов, а это может нанести довольно серьезный удар по фигуре при злоупотреблении.

Кроме того, при температуре свыше 50⁰С разрушается витамин С, содержащийся в картофеле. Кроме того, при долгой жарке в большом количестве жира в продукте образуется канцероген акриламид.

Поэтому несмотря на вкус и сытность блюда жареным картофелем лучше не злоупотреблять, советуют диетологи.

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