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Как строить отношения: 10 уникальных лайфхаков для каждого

6 апреля 2022, 17:10

Здоровые отношения — это принимать людей такими, какие они есть, и не пытаться их изменить.

пара, отношения
Исследования показывают, что обмен информацией помогает начать отношения. / Фото pixaby

Здоровые отношения увеличивают наше счастье, улучшают здоровье и уменьшают стресс. Исследования показывают, что у людей со здоровыми отношениями больше счастья и меньше стресса.

Как правильно строить отношения - 10 правил

  1. Ожидания и реальность
  2. Разговаривать
  3. Быть гибким
  4. Думать о себе
  5. Внушать доверие
  6. Ссорьтесь честно
  7. Позитив
  8. Баланс
  9. Время
  10. Быть собой

Существуют способы, как правильно строить отношения и как правильно вести себя на первом этапе отношений. И это даже несмотря на то, что все отношения разные.

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Эти советы о том, как должны выглядеть отношения применимы ко всем видам отношений: к дружбе, работе и семейным отношениям, а также к романтическим отношениям.

1. Правильно формируйте свои ожидания

Никто не может быть всем, чем мы хотели бы. Здоровые отношения — это принимать людей такими, какие они есть, и не пытаться их изменить.

2. Разговаривайте друг с другом

Общение необходимо для здоровых отношений.

Не торопитесь. Искренне слушайте. Не перебивайте и не планируйте, что вы собираетесь сказать дальше. Постарайтесь полностью понять точку зрения партнера. Задавайте вопросы. Покажите, что вы заинтересованы. Спросите о его опыте, чувствах, мнениях и интересах.

Исследования показывают, что обмен информацией помогает начать отношения. Пусть человек узнает, кто вы, но не перегружайте слишком большим количеством личной информации слишком рано.

3. Будьте гибкими

Естественно испытывать беспокойство по поводу изменений. Здоровые отношения позволяют меняться и расти.

4. Позаботьтесь и о себе

Здоровые отношения взаимны, в них есть место для потребностей обоих людей.

5. Будьте надежным

Если вы строите планы с кем-то, выполняйте их. Если вы берете на себя ответственность, выполняйте обещания. Здоровые отношения заслуживают доверия.

6. Сражайтесь честно

В большинстве отношений есть конфликт. Это только означает, что вы не согласны с чем-то; это не должно означать, что вы не любите друг друга.

Остыньте, прежде чем говорить. Разговор будет более продуктивным, если вы заведете его, когда ваши эмоции немного остынут, и вы не скажете того, о чем потом можете пожалеть.

Используйте "я-утверждения". Поделитесь своими чувствами и желаниями, не обвиняя и не мотивируя. Например. "Когда ты мне не звонишь, я начинаю чувствовать, что ты не заботишься обо мне" вместо "Ты никогда не звонишь мне, когда тебя нет дома. Думаю, я единственный, кому небезразличны эти отношения".

Постарайтесь фактически описать поведение, которым вы расстроены, избегая критики и осуждения. Атакуйте проблему, а не человека. Сосредоточьтесь на текущей проблеме. Разговор, скорее всего, захлебнется, если вы навалите на него все, что вас беспокоит. Избегайте использования формулировок "всегда" и "никогда" и решайте одну проблему за раз.

Возьмите на себя ответственность за ошибки. Извинитесь, если вы сделали что-то не так; это имеет большое значение для того, чтобы снова все исправить.

Признайте, что некоторые проблемы не так просто решить. Не все разногласия или трудности могут быть разрешены. Вы разные люди, и ваши ценности, убеждения, привычки и личность могут не всегда совпадать. Общение имеет большое значение для того, чтобы помочь вам понять друг друга и решить проблемы, но некоторые вещи глубоко укоренились и могут существенно не измениться. Важно выяснить для себя, что вы можете принять, или когда отношения больше не являются для вас здоровыми.

7. Подтверждайте

По словам исследователя отношений Джона Готтмана, в счастливых парах соотношение 5 положительных взаимодействий или чувств составляет 1 отрицательное взаимодействие или чувство. Выражайте тепло и ласку!

8. Держите свою жизнь сбалансированной

Другие люди помогают сделать нашу жизнь удовлетворительной, но они не могут удовлетворить все потребности. Найдите то, что вас интересует, и участвуйте. В здоровых отношениях есть место для внешней деятельности.

9. Это процесс

Большинство людей обеспокоены тем, чтобы приспособиться и ладить с другими. Нужно время, чтобы познакомиться с людьми и узнать их. Здоровым отношениям можно научиться и практиковать, и они будут становиться все лучше.

10. Будь собой!

Гораздо проще и веселее быть настоящим, чем притворяться кем-то или кем-то другим. Здоровые отношения строятся на реальных людях.

viber
отношения здоровье
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