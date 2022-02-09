10 признаков того, что вы находитесь в токсичных отношениях и не догадываетесь об этом

Как понять, что у вас токсичные отношения / Pixabay

"Контролирует, потому что любит" – так часто привыкли люди объяснять себе и другим ситуацию, когда попадают в токсичные отношения. Проблема долгое время может быть неочевидной – вы просто чувствуете, что вам не очень хорошо рядом с этим человеком, и что во многих ситуациях вы чувствуете себя подавленными.

Признаки токсических отношений довольно размыты, поэтому и трудно дать конкретное определение этому термину. Также часто бывает трудно понять, что с вашими отношениями что-то не в порядке. Однако, если оставлять всё без изменений, это будет медленно убивать вашу самооценку, мешать развиваться и быть собой. Главред собрал для вас основные признаки токсичных отношений, о которых большинство людей даже не догадываются.

1. Ваша вторая половинка обесценивает ваши чувства

Вспомните, часто ли вы, рассказывая о своих эмоциях и переживаниях, слышали в ответ "Ой, да ты просто берешь все близко к сердцу" или что-то подобное?

2. На вас пытаются переложить свою вину

Проще говоря, вас хотят сделать "козлом отпущения". Например, ваш партнер перекладывает на вас вину в своей измене и пытается доказать, будто бы ваше поведение подтолкнуло его к этому.

3. Отгораживают вас от друзей, семьи или ваших планов

Таким образом ваш партнер пытается чувствовать над вами контроль. Представьте ситуацию – вы говорите своей второй половинке, что у вас планы на вечер пятницы, а в ответ слышите: "Нет, в этот вечер я хотел/хотела удивить тебя особенным ужином". Вроде ничего не настораживает и цель благородная – вам готовят приятный сюрприз. Но потом эта ситуация повторяется снова, снова и снова. И вот вы уже в который раз отказались от встречи с друзьями, не пошли в гости к родным и отложили свое хобби на дальнюю полку. Ничего не напоминает?

Реклама

4. Они постоянно строят из себя жертву

Когда вы рассказываете о своих переживаниях и тревогах, токсичные люди находят способ "перевести стрелки" на себя и показать себя в таком свете, будто бы они в этой ситуации заслуживают больше сочувствия.

5. Вы ощущаете больше стресса и беспокойства

Или же у вас в целом ухудшилось состояние здоровья. Вы можете не ощущать явно, что у вас со второй половинкой токсичные отношения. Однако всякий раз, когда вы испытываете негативные эмоции, ваш организм тратит ресурсы на их переживание. А любой стресс негативно сказывается на вашем здоровье.

6. Вам часто снятся кошмары, в которых фигурирует ваша вторая половинка

Наша внутренняя психика очень умна, и негативные явления в нашей жизни могут давать о себе знать не только на уровне сознания, но и на уровне подсознания. Иногда, когда мы не замечаем какую-то проблему наяву, наше подсознание сигнализирует нам о ней даже таким способом, как ночные кошмары.

7. Вы скрываете неприятные ситуации от других

Есть ли ситуации в ваших отношениях со второй половинкой, о которых вам хочется смолчать и не рассказывать о них друзьям или родным? Или же вы рассказываете не всю правду, замалчивая неприятные моменты. Если в отношении к вам человек ведет себя так, что вам стыдно или неприятно рассказывать об этом друзьям, то это уже должно насторожить.

8. Вам приходится оправдываться за их поведение

Ваш партнер не писал вам целый день при том, что постоянно был активным в соцсетях? О, так он просто был занят. Он забыл о вашем дне рождения? Ну, ничего страшного, с кем не бывает. Он наорал на вас? У него просто был тяжелый день на работе. Если такие ситуации звучат достаточно знакомо – это нехороший знак.

9. Они постоянно контролируют вас

Если ваш партнер постоянно дает указания, что вам можно или нельзя одевать, публиковать в социальных сетях или есть, то это тоже признак токсичных отношений.

10. Вам совершенно не нравятся его друзья

Еще один признак токсичных отношений – вы не можете найти общий язык ни с одним из его друзей. Всё таки друзья – это и отражение самого человека, ведь у них много общего. К тому же во многих случаях токсичные люди имеют токсичных друзей, которые оправдывают их поведение.

Как исправить токсичные отношения

Если много пунктов из этого списка напоминают вам ваши отношения с парнем/девушкой (или с мужем или женой), можно попробовать исправить ситуацию самостоятельно или обратиться за помощью к психологу. Однако стоит сразу дать себе ответ на вопрос, нужны ли вам именно эти отношения и не теряете ли вы в них часть себя. Если вы не хотите выйти из токсичных отношений, а планируете их сохранить, то готовьтесь откровенно говорить с партнером о своих чувствах.

Вас также может заинтересовать: