Как сохранить укроп на зиму: 3 совершенно разных способа от хозяек

Как сохранить укроп на зиму / ua.depositphotos.com

Укроп - универсальная зелень, которая отлично подойдет для добавления практически в любое блюдо. А еще это невероятно полезная зелень. Но если летом её можно найти в каждом овощном магазине, то что делать зимой?

Именно в холодное время года нередко на магазинных полках можно обнаружить старый укроп, который уже выглядит испорченным. К тому же цены на этот продукт в разы выше, чем летом.

Главред подобрал лучшие способы, которые сохранят укроп до самой зимы.

Как заморозить укроп

Морозить укроп можно целиком и нарезанным. Прежде его необходимо хорошенько промыть и обсушить. После этого укроп стоит положить в пакет или контейнер.

Стоит отметить, что зелень не нужно будет полностью размораживать. Можно будет взять всего необходимую часть укропа и добавить его в блюдо. Эта зелень может храниться в замороженном виде 9-10 месяцев. Обратите внимание на то, что к салатам замороженный укроп лучше не добавлять.

Как сохранить укроп на зиму / ua.depositphotos.com

Как засушить укроп

Сушеный укроп долго будет оставаться ароматным и вкусным. Его можно высушить просто на воздухе. Для этого необходимо вымыть зелень и обсушить её. После этого укроп стоит мелко нарезать и оставить на солнце на 2-3 дня. Готовую сухую зелень можно положить в чистый мешочек.

Также укроп можно высушить в духовке. Для этого будет необходимо воспользоваться пекарским пергаментом. На него нужно выложить уже вымытый и нарезанный укроп. Зелень необходимо держать в духовке несколько часов при температуре не выше 40 градусов. Позже её можно повысить до 70 градусов.

Дверцу духовки стоит приоткрыть. Стоит отметить, что этот способ лишает зелень её аромата. Однако такой укроп может храниться очень долго.

Как сохранить укроп на зиму / ua.depositphotos.com

Как засолить укроп

Стебли укропа необходимо промыть и высушить с помощью бумажного полотенца. Зелень нужно нарезать, положить в отдельные баночки и засыпать солью (пропорции 1:2). Обратите внимание, последним слоем должна быть соль.

Этот укроп необходимо будет утрамбовать и закрыть баночку крышкой. Засоленный укроп нужно сохранять на самой высокой полке холодильника.

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