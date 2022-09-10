Как сохранить хлеб свежим без морозилки: топ-3 лучших совета

Как сохранить хлеб свежим / ua.depositphotos.com

У каждой хозяйки на кухне хотя бы раз появлялась на хлебе плесень. Если он уже достаточно долго лежал и его никто не ел, то здесь ничего удивительного нет. Но если хлеб купили всего несколько дней назад, а на нем уже появилась плесень, то следует задуматься о том, правильно ли вы храните изделие.

Следует отметить, что белый хлеб рекомендовано употреблять не дольше, чем до 40 часов с момента его выпечки. Он начинает быстро засыхать и крошиться.

Оказывается, срок "жизни" хлеба можно продлить не только правильным хранением, но и лайфхаками, которыми пользовались еще наши бабушки.

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Какой должна быть хлебница

Опытные хозяйки знают, что хлеб лучше не хранить в пластиковой хлебнице. Она должна быть деревянной. Наилучшим вариантом будет хлебница из можжевельника, однако это дорогой вариант.

В общем хлеб лучше всего хранится при температуре воздуха +20 градусов и влажностью - 75%.

Хлебница не должна пропускать прямые солнечные лучи и лучше было бы, если бы она стояла подальше от других продуктов. Также хлеб следует хранить в сухом месте.

Почему резаный хлеб портится быстрее

Как сохранить хлеб свежим / pixabay

Хлеб, который нарезан ломтиками портится значительно быстрее, потому что имеет большую площадь поражения плесенью. К тому же такой хлеб хранится в полиэтилене. Такие пакеты не пропускают воздух, что приводит к образованию конденсата и излишней влаги. Такие условия будут идеальными для размножения плесени.

Если вытащить такой хлеб из пакета, то он невероятно быстро зачерствеет. В таком случае можно хлеб переложить в холщовый мешок.

Как продлить "жизнь" хлеба

1. Сахар-рафинад

Как сохранить хлеб свежим / pixabay

Это невероятно простой способ, который позволит немного дольше сохранять хлеб свежим и при этом без вреда для здоровья. Несколько кусочков сахара-рафинада следует положить в деревянную хлебницу.

2. Полотенце, кастрюля и яблоки

Плесень на хлебе будет появляться позже, если его замотать в льняное полотенце. После этого замотанный хлеб следует положить в обычную кастрюлю и закрыть крышкой. Туда же можно добавить яблоко, очищенную картошину или несколько кусочков сахара. Льняное полотенце можно заменить полотняным мешочком.

3. Правильная нарезка

Если вы режете хлеб на краю, то вы это делаете неправильно и продукт испортится быстрее. Следует разрезать хлеб пополам, отрезать необходимое количество кусочков и затем соединить две части. В таком виде эти части следует положить в хлебницу. Таким образом мягкая часть хлеба не будет обветриваться так, как это происходило бы с хлебом, кусок которого был бы отрезанн на краю.

Ранее Главред рассказывал о том, что может произойти, если съесть хлеб с плесенью.

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