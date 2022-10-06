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Как сохранить молодость тела на долгие годы: 4 действующих секрета древних египтянок

6 октября 2022, 12:35

В Древнем Египте красавицы следили за своей кожей и волосами. Всего несколько секретов помогали им всегда выглядеть завораживающе.

Египет, уход за телом
Как ухаживать за телом, чтобы сохранить молодость / ua.depositphotos.com

Каждая женщина хочет выглядеть превосходно, чтобы её молодость сохранилась на долгие годы, а люди продолжали обращать внимание и восхищаться. Но всего этого не получится добиться без ухода за собой и своей кожей.

В этом вопросе мастерами были египтяне. Неотъемлемой частью повседневной жизни мужчин и женщин в Древнем Египте был уход за кожей и волосами. Они тщательно заботились о своей внешности, а их секреты удивляют даже современное общество.

Молоко и мёд - хранители молодости

Египетские красавицы просто обожали принимать ванную с молоком и медом. Даже сама Клеопатра не обходилась без неё. Это помогало сохранить молодость кожи надолго.

Мед обладает антибактериальными свойствами, что улучшает качество кожи и помогает справиться с акне. В свою очередь молоко отлично увлажняет кожу и успокаивает её. Эти продукты также помогают улучшить цвет лица.

Уход за волосами летом
Как ухаживать за телом, чтобы сохранить молодость / bit.ua

Секрет шикарных волос и отсутствия перхоти

Сейчас существует множество уходовых средств за волосами. Среди них и для посеченных кончиков, для тусклых волос, средства против перхоти и многие другие. Но ведь в Древнем Египте всего этого не было, а проблемы с перхотью могли коснуться каждого.

В таком случае египтяне использовали хну. Это невероятно полезное средство обладает противогрибковыми свойствами, которые могут помочь избавиться от перхоти и предотвратить выпадение волос. Хну также можно использовать в качестве краски. А еще это средство делает волосы мягкими и блестящими, предотвращая появление посеченных кончиков.

Чем заменить дезодорант

Ни для кого не секрет, что в Древнем Египте не было антиперспирантов и дезодорантов, которые найдутся в каждом магазине с отделом ходовой продукции. Но египтяне нашли невероятный способ, который справлялся с функцией дезодоранта еще лучше, чем он.

Древние египтяне принимали ароматизированную ванну, которая помогала избавиться от неприятного запаха тела. Они добавляли ароматическое масло в воду. Это не вредило здоровью и предавало коже невероятно приятный запах, который держался очень долго.

Масла помогают бороться с морщинами

Масла обладают мощными увлажняющими средствами. Они сохраняют молодость коже и предотвращают появление морщин. Даже к косметике древние египтяне добавляли масла. Они использовали тени из малахита и смешивали и с растительным маслом.

Ранее Главред рассказывал о том, как правильно ухаживать за кожей лица после 30, чтобы сохранить молодость.

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