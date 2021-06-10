Как смотреть солнечное затмение 10 июня 2021: онлайн-трансляция / Фото pixaby

Солнечное затмение проходит уже сегодня, 10 июня 2021. Частично уникальное кольцеобразное затмение Солнца смогут увидеть и украинцы.

Хотя эксперты и не советуют смотреть на подобные астрономические явления без специальных очков – всегда можно абсолютно безопасно для здоровья посмотреть солнечное затмение 10 июня 2021 онлайн: прямой эфир уже идет.

Солнце над Украиной будет закрыто максимум на 12%. В той или иной степени (но в любом случае – лишь частично), наблюдать его смогут жители почти всех украинских областей, кроме Крыма, части Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

Кроме того, наблюдать солнечное затмение сегодня смогут в:

Гренландии и Канаде – максимальная фаза;

России и США;

Северной Америке, в Азии и почти по всей Европе – частичная фаза.

Как влияет солнечное затмение на человека

В ауре затмения будет период с 8 по 13 июня, в это время не стоит решаться на судьбоносные шаги, советует астролог Влад Росс.

Он отметил, что в июне возможны наводнения, селевые потоки, ураганы и цунами. При этом период "большой воды" может продлиться до августа.

Эксперт отметил, что дни вблизи затмения будут тревожными. Детальнее читайте в нашем материале "Дьявольское" солнечное затмение 10 июня 2021 года: астролог предупредил об угрозе "большой воды".