"Дьявольское" солнечное затмение 10 июня 2021 года: астролог предупредил об угрозе "большой воды"

До и после затмения Солнца возможны катастрофы, поделился прогнозом астролог / Reuters

Астролог Влад Росс сообщил, что кольцевое затмение Солнца ("дьявольское"), которое произойдет в четверг, 10 июня, не будет способствовать началу чего-то нового.

В ауре затмения будет период с 8 по 13 июня, в это время не стоит решаться на судьбоносные шаги, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник предупредил, что наиболее опасные катастрофы, как правило, происходят в ауре "дьявольского" затмения.

По его словам, в июне возможны наводнения, селевые потоки, ураганы и цунами. Влад Росс добавил, что период "большой воды" может продлиться до августа.

Эксперт отметил, что дни вблизи затмения будут тревожными.

Кольцевое солнечное затмение 2021 года – что можно делать и что грозит

Астролог посоветовал вблизи затмения обдумать будущее и подвести итоги. Влад Росс отметил, что может стать явным все тайное – старая скрытая информация может всплыть, и у кого-то может оказаться в руках компромат.

Собеседник подчеркнул, что могут быть высветлены иллюзии.

Где можно будет наблюдать "дьявольское" солнечное затмение 2021:

На все территории Российской Федерации;

В Гренландии;

В Европе;

В Канаде;

В Киеве.

"…Пройдет затмение и по северу Украины, увидеть его можно будет и в Киеве, а потому оно сможет спровоцировать сложные и напряжённые ситуации и в нашей стране", – предупредил Влад Росс.

Солнечное затмение 2021 Украина сможет наблюдать 10 июня около 13:30. В Киеве явление можно будет увидеть с 13:26, максимальная фаза наступит в 14:15, а закончится все в 15:03.

На большей части территории нашей страны будет видно частичное затмение.

Справка. Солнечное затмение – это астрономическое явление, во время которого Луна полностью или частично закрывает Солнце от наблюдателей на Земле.