"Дьявольское" солнечное затмение 10 июня 2021 года: астролог предупредил об угрозе "большой воды"

Влад Росс сказал, какие катастрофы грозят в ауре солнечного затмения.
Астролог Влад Росс сообщил, что кольцевое затмение Солнца ("дьявольское"), которое произойдет в четверг, 10 июня, не будет способствовать началу чего-то нового.
В ауре затмения будет период с 8 по 13 июня, в это время не стоит решаться на судьбоносные шаги, рассказал эксперт Главреду.
Собеседник предупредил, что наиболее опасные катастрофы, как правило, происходят в ауре "дьявольского" затмения.
По его словам, в июне возможны наводнения, селевые потоки, ураганы и цунами. Влад Росс добавил, что период "большой воды" может продлиться до августа.
Эксперт отметил, что дни вблизи затмения будут тревожными.
Кольцевое солнечное затмение 2021 года – что можно делать и что грозит
Астролог посоветовал вблизи затмения обдумать будущее и подвести итоги. Влад Росс отметил, что может стать явным все тайное – старая скрытая информация может всплыть, и у кого-то может оказаться в руках компромат.
Собеседник подчеркнул, что могут быть высветлены иллюзии.
Где можно будет наблюдать "дьявольское" солнечное затмение 2021:
- На все территории Российской Федерации;
- В Гренландии;
- В Европе;
- В Канаде;
- В Киеве.
"…Пройдет затмение и по северу Украины, увидеть его можно будет и в Киеве, а потому оно сможет спровоцировать сложные и напряжённые ситуации и в нашей стране", – предупредил Влад Росс.
Солнечное затмение 2021 Украина сможет наблюдать 10 июня около 13:30. В Киеве явление можно будет увидеть с 13:26, максимальная фаза наступит в 14:15, а закончится все в 15:03.
На большей части территории нашей страны будет видно частичное затмение.
Справка. Солнечное затмение – это астрономическое явление, во время которого Луна полностью или частично закрывает Солнце от наблюдателей на Земле.