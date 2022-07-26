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Как скрыть выпирающий живот летом: 4 лайфхака стилистов сотворят чудо

26 июля 2022, 03:35

Эти простые советы помогут вам с помощью одежды скрыть недостатки и выглядеть превосходно.

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Что надеть, чтобы скрыть выпирающий живот / ua.depositphotos.com

Большинство девушек наверняка хотя бы раз в жизни были недовольны своим отражением в зеркале. Ведь не просто так появились даже шутки о том, что худенькая девушка видит себя в зеркале полненькой и некрасивой.

Но что делать тем, кто действительно имеет лишний вес? Нужно ли сидеть на жестких диетах и потеть часами в зале, чтобы на людях выглядеть хорошо?

Ответ простой - нет. Женщина может выглядеть отлично даже с лишним весом, главное научиться правильно расставлять акценты и не натягивать на себя "бабушкины" вещи.

В гардеробе современной девочки, девушки, женщины или бабушки должны быть стильные вещи, которые будут подчеркивать красоту и скрывать все изъяны.

На самом деле очень просто выбрать подходящий наряд, который будет скрывать, например, выпирающий животик. Для этого не нужно мерять все, что есть в наличие в магазине. Достаточно просто запомнить несколько правил, которые помогут подобрать вещи быстро и попасть "в точку". Кстати, эти лайфхаки подойдут не только девушкам с лишним весом, но и беременным, которые не сильно горят желанием хвастаться этим на весь мир.

Обтягивающие платья все испортят

Обтягивающие платье зачастую идеально смотрятся на фото и на стройной фигуре. Но девушкам, которые видят в своем теле лишний вес, такая одежда не подойдет. Такой фасон только подчеркнет все изъяны и, скорее всего, в нем вы будете ощущать себя не очень комфортно. Это, кстати, касается и юбок. Лучше выбрать свободные фасоны.

Но ведь в мире существует не только такой фасон, так что не стоит расстраиваться раньше времени и прятать себя за балахоном.

Отлично скроет животик платье прямого силуэта или трапециевидного. Такие фасоны делают фигуру более собранной. Но ни в коем случае не нужно выбирать платье, которое прилегает под грудь. Такой фасон не только подчеркнет зону декольте но и сделает огромный акцент на животике.

платье-трапеция
Платье-трапеция скроет лишние килограммы / issaplus

Хорошим вариантом также станут платья А-силуэта или платья в стиле ампир. Вот как раз эти фасоны и грудь подчеркнут, и животик спрячут. Такую же магию сотворит платье с запахом.

Кстати, не стоит бояться и платья-рубашки. Пуговицы, которые создают прямые вертикальные линии, отлично вытягивают силуэт.

Забудем о штанах с низкой посадкой

Многие, конечно, помнят женщин, которые наотрез отказываются носить брюки, думая, что в свободных юбках в пол они выглядят лучше. Но ведь лишний вес это не приговор и не повод отказываться от разных вещей в гардеробе.

Женщинам с животиком действительно лучше забыть о брюках и джинсах с низкой посадкой, ведь такие штаны только подчеркнут недостаток. Можно использовать штаны со средней посадкой, однако, если есть такая возможность, то лучше приобрести с завышенной.

Брюки и джинсы именно с завышенной посадкой - лучшее решение для женщин, желающих скрыть животик. Их можно сочетать с футболками, блузами, рубашками ... та с чем угодно. Такой фасон отлично скроет все лишнее и не нужно будет бояться, что из штанов "выпадет" живот.

джинсы с высокой посадкой
Штаны с завышенной посадкой подойдут для женщин с животиком / ua.depositphotos.com

Обращайте также внимание на ткань, она должны быть плотной. Тянущиеся и струящиеся ткани только подчеркнут недостатки. Но слишком плотной материал не должен быть, ведь он только добавит лишний объем.

Удлиненный жакет или жилет сделает вас стройнее

Если раньше модно было надевать минимум вещей, чуть ли не показывая все свое тело миру, то сейчас все сильно поменялось. В моде остается многослойность. Это не значит, что нужно нацепить на себя всего и побольше.

Сверху на платье или брюки с футболкой/рубашкой/блузой можно надеть жакет или жилет. Лучше использовать удлиненную вещь. Такие жакеты или жилеты создадут визуальные вертикальные линии, которые "вытянут" силуэт и сделают фигуру более стройной.

Не стоит думать, что такие вещи подходят только для делового костюма, ведь они отлично сочетаются, как платьями, так и с джинсами. Главное все правильно подобрать.

Важно: стройность силуэту придаст надетый жакет или жилет нараспашку.

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Жакет оверсайз дополнит образ / ua.depositphotos.com

Какими должны быть футболки, туники и рубашки

Как вы уже поняли, если у нас запрет на все обтягивающее, то и верхняя часть образа также должна быть более свободной.

Чтобы не повторяться, поговорим лучше о материалах и расцветке. Как бы вы не любили блестящие ткани, лучше от них отказаться. Такие материалы только добавляют ненужный объем, а от этого вы вряд-ли будете в восторге.

Также не стоит себя прятать за черным и серым цветов. Конечно не просто так считается, что черный цвет стройни. Это не миф, он действительно делает силуэт более собранным. Но вы же не в пожизненном трауре, чтобы каждый день себя за ним прятать. Носить можно даже самые яркие цвета.

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Тут даже дело не в самом цвете, а в рисунке. Если вы не хотите однотонную вещь, то лучше отдать предпочтение вертикальным или диагональным полосам, а также геометрическим рисункам среднего размера. А вот яркие цветочные мотивы или крупные паттерны лучше не использовать.

И напоследок, не забывайте об аксесуарах. Массивное ожерелье или удлиненные серьги сместят акцент в верхнюю часть туловища. Но важной частью образа остается сумка. Ее можно повесить на плечо, на руку, просто нести в руках ... та где угодно, главное, чтобы она не находилась в районе живота.

Ранее Главред рассказывал о том, какая одежда может сделать вас старше и как не допустить ошибок.

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