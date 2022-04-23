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4 ошибки при выборе одежды, которые заставляют выглядеть старше

Яна Аккерман

Фэшн-эксперт, журналист

23 апреля 2022, 03:45

Эти простые советы помогут вам подбирать одежду, которая не будет визуально старить образ.

Одежда большого размера старит / Instagram

Легко запутаться в мире моды и начать одеваться в одежду, в которой вы не чувствуете себя комфортно. Если вам кажется, что вещи, которые вы носите или хотите приобрести, не подчеркивают ваши самые лучшие стороны, и где-то в глубине души вы немножко переживаете из-за того, как выглядите, то нужно сказать себе "стоп" и оценить все беспристрастно.

Особенно это важно, если вы не хотите выглядеть старше, чем вы есть на самом деле. Вот четыре распространенные модные ошибки, которые часто допускают женщины среднего возраста, и в итоге они добавляют себе лишние годы, сами того не понимая.

Поклонение черному

Всегда есть соблазн вернуться к полностью черному наряду, потому что это и просто, и эффектно. Но черный цвет наряду со всеми его достоинствами очень скучный и не смелый. Многие женщины носят черное или серое, и это очень банально. Кроме того, черная одежда может сделать вас бледной и уставшей, а это старит. Будьте смелыми, и освободите в своем гардеробе место для вещей других оттенков – пускай не слишком ярких, но других: кремовых, голубых, желтых.

Черная одежда старит / Instagram

Неправильный размер

Есть немало женщин, которые не слишком уверенны в себе и они не лучшего мнения о своем теле или каких-то его частях. И вот они пытаются скрыть эти проблемные зоны при помощи одежды большого размера. Только это огромное заблуждение. На самом деле одежда большого размера очень старит и порой добавляет лишних килограммов.

Нужно гнаться не за вещами большого размера, а научиться красиво и правильно сочетать между собой вещи разных оттенков и форм.

Одежда неправильного размера старит / Instagram

Одна любовь на всю жизнь

Наверное, у каждого были такие моменты, когда какая-то вещь особенно понравилась, или вам сделали комплименты по поводу вашего образа, и вам вдруг начинает казаться, что эта вещь непременно должна быть с вами всегда. Так люди постоянно покупают свитера в полоску, туфли с застежкой или черные джинсы. В итоге идут годы, а вы все в том же образе, а это чрезвычайно старит. Нужно позволить себе меняться, ведь это всего лишь одежда.

Носить все время похожие вещи не стоит - это старит / Instagram

Дешевые материалы

Порой возникает соблазн купить платье красивого фасона, но из материала, качество которого оставляет желать лучшего. Поэтому всегда смотрите на себя в зеркало и задавайте себе вопросы: "Это мне действительно нравится?" и "Выгляжу ли я оригинально?". Если материал дешевый, он будет выглядеть недорого, сколько бы вы за него не заплатили.

Вещи из дешевых материалов старят / Instagram

В этом сюжете дизайнер Андре Тан рассказывает о том, как выглядеть выше и стройнее:

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