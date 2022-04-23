4 ошибки при выборе одежды, которые заставляют выглядеть старше

Эти простые советы помогут вам подбирать одежду, которая не будет визуально старить образ.
Легко запутаться в мире моды и начать одеваться в одежду, в которой вы не чувствуете себя комфортно. Если вам кажется, что вещи, которые вы носите или хотите приобрести, не подчеркивают ваши самые лучшие стороны, и где-то в глубине души вы немножко переживаете из-за того, как выглядите, то нужно сказать себе "стоп" и оценить все беспристрастно.
Особенно это важно, если вы не хотите выглядеть старше, чем вы есть на самом деле. Вот четыре распространенные модные ошибки, которые часто допускают женщины среднего возраста, и в итоге они добавляют себе лишние годы, сами того не понимая.
Поклонение черному
Всегда есть соблазн вернуться к полностью черному наряду, потому что это и просто, и эффектно. Но черный цвет наряду со всеми его достоинствами очень скучный и не смелый. Многие женщины носят черное или серое, и это очень банально. Кроме того, черная одежда может сделать вас бледной и уставшей, а это старит. Будьте смелыми, и освободите в своем гардеробе место для вещей других оттенков – пускай не слишком ярких, но других: кремовых, голубых, желтых.
Неправильный размер
Есть немало женщин, которые не слишком уверенны в себе и они не лучшего мнения о своем теле или каких-то его частях. И вот они пытаются скрыть эти проблемные зоны при помощи одежды большого размера. Только это огромное заблуждение. На самом деле одежда большого размера очень старит и порой добавляет лишних килограммов.
Нужно гнаться не за вещами большого размера, а научиться красиво и правильно сочетать между собой вещи разных оттенков и форм.
Одна любовь на всю жизнь
Наверное, у каждого были такие моменты, когда какая-то вещь особенно понравилась, или вам сделали комплименты по поводу вашего образа, и вам вдруг начинает казаться, что эта вещь непременно должна быть с вами всегда. Так люди постоянно покупают свитера в полоску, туфли с застежкой или черные джинсы. В итоге идут годы, а вы все в том же образе, а это чрезвычайно старит. Нужно позволить себе меняться, ведь это всего лишь одежда.
Дешевые материалы
Порой возникает соблазн купить платье красивого фасона, но из материала, качество которого оставляет желать лучшего. Поэтому всегда смотрите на себя в зеркало и задавайте себе вопросы: "Это мне действительно нравится?" и "Выгляжу ли я оригинально?". Если материал дешевый, он будет выглядеть недорого, сколько бы вы за него не заплатили.
В этом сюжете дизайнер Андре Тан рассказывает о том, как выглядеть выше и стройнее:
Читайте также: