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Как сказать на украинском "лесничная площадка": Авраменко озвучил благозвучный аналог

Алина Дембицкая
28 июня 2023, 03:50
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Авраменко отметил, что заботясь о чистоте своего языка, украинцы уважают не только себя, но и своих собеседников.
Авраменко
Как сказать на украинском "лесничная площадка"? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку обогатил словарный запас граждан новыми выражениями на тему дом и квартира.

"Не раз слышал, как говорят: "Зачекай мене на лєснічній площадці". Нет, не употребляйте выражение "лєснічна площадка" – это суржик. А как же правильно назвать эту часть общего коридора?",- спросил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как отметил языковед, "лєснічна площадка" на украинском будет "сходовИй майданчик".

видео дня

"Обратите внимание, не "схОдовий майданчик", а "СходовИй майданчик", - подчеркнул известный учитель Украины.

Как сказать на украинском 'лесничная площадка': Авраменко озвучил благозвучный аналог
"Лесничная площадка" на украинском будет "лестничная площадка" / скриншот

"Идем дальше. Вот перед нами дверь. Мы втыкаем ключ в "амочну скважину"... Нет, правильно будет "замкОву щілину", - подчеркнул Авраменко.

Как сказать на украинском 'лесничная площадка': Авраменко озвучил благозвучный аналог
"Замочная скважина" на украинском будет "замочная скважина" / скриншот

Также он рассказал, что украинские словари позволяют слово "щілина" подчеркивать двояко: и "щІлина", и "щілИна".

В заключение Авраменко отметил, что заботясь о чистоте своего языка, украинцы чтят не только себя, но и своих собеседников.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке заявил, что слова "скурпульозний" в украинском языке нет. Вместо этого известный учитель Украины назвал другой аналог.

Также ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как еще несколько десятилетий назад Украина могла потерять навсегда некоторые слова из своего языка, поскольку работала советская политика сближения языков. Так, языковед рассказал о колоритном слове "дармовис", о котором мало кто знает.

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