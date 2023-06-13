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Как сделать вкусный зеленый чай: простой трюк даст ошемломляющий эффект

Дмитрий Видоменко
13 июня 2023, 13:47 обновлено 13 июня, 13:51
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Те из чаеманов, которые любят зеленый вариант напитка, порой задумываются "Как сделать вкусный зеленый чай". Главред решил разобраться в теме.
Зеленый чай, зеленый чай с молоком
Зеленый чай, зеленый чай с молоком / instagram.com/lago.milk/aiticlab/zdoroviatyt/

Что можно добавить в чай, чтобы было вкусно ‒ вопрос не такой простой, как кажется. Ниже мы рассмотрим, какими добавками можно разнообразить вкус зеленого чая.

Какие травы можно добавить в зеленый чай

Укрепить вкус зеленого варианта чая можно такими травяными добавками:

  • Мята – она успокаивает, способствует крепкому здоровому сну, помогает избавиться от вздутия, расстройства кишечника, головной боли, улучшает процесс пищеварения.
  • Эхинацея – повышает иммунитет, полезна в комплексном лечении проблем с кожей (экзема, псориаз, дерматит).
  • Липа – укрепляет иммунитет, полезна при ангине, простудных заболеваниях, кашле и других заболеваниях ЛОР-органов.
  • Гибискус – ускоряет обмен веществ, и просто незаменим при желании похудеть.
  • Ваниль – приподнимает настроение; особенно полезна при депрессии, усталости. Также используется для улучшения работы мозга.
  • Мелисса – успокаивает, уменьшает боли (в том числе менструальные), помогает при бессоннице.
  • Крапива – укрепляет иммунитет, нормализует обменные процессы, понижает давление и уровень сахара в крови.
Зеленый чай, зеленый чай с молоком
Зеленый чай, зеленый чай с молоком / instagram.com/lago.milk/aiticlab/zdoroviatyt/

Можно ли пить зеленый чай с молоком

Ответ прост ‒ можно. Но есть некоторые нюансы. В первую очередь, все зависит от сорта чая. Индийские и цейлонские сорта обычно очень горькие. Почему уже пару веков туда льют добавки по типу молочных продуктов помогают оттенить и смягчить вкус, перебить горчинку. Китайские в таком "помощнике" не нуждаются. Они изначально имеют сладковатый привкус, поэтому в Англии и в ряде других стран их употребляют в чистом виде. Может улучшать обменные процессы, выводить из организма шлаки и токсины, снижать уровень вредного холестерина. А также выступать в роли источника антиоксидантов, является безопасным природным диуретиком. В целом эти качества позволяют увидеть в напитке эффективное средство при лишнем весе, отеках, нарушениях перистальтики и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Но есть люди, которым необходимо с осторожностью прибегать к употреблению зеленого чая с молоком. Растормаживающий эффект, учащенное сердцебиение, проблемы с концентраций – вот далеко не все возможные последствия игнорирования индивидуальной реакции на продукцию, которая содержит кофеин.

Под вопросом остается и то, можно ли пить зеленый чай с молоком при обострениях хронических проблем с желудочно-кишечным трактом. Большинство специалистов сходится на том, что частые чаепития возможны только в период ремиссии, а сам продукт должен быть свежим и слегка остывшим. Кроме того, ограничить дневную дозу зеленого чая с молоком нужно гипертоникам с гипотониками. В любом случае, индивидуальные особенности приема тонизирующих напитков (если у человека ранее были диагностированы проблемы со здоровьем) требует обязательной консультации с лечащим медиком.

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