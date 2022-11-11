Как сделать обогреватель из свечи и керамических горшков: пошаговая инструкция и видео

Как сделать обогреватель из свечи и керамических горшков / скриншот с видео

В нынешних реалиях украинцы ищут альтернативные способы отопления дома. Обогреватель из свечи - один из наилучших вариантов.

Сделать его можно в домашних условиях, а его возможности лишь немного уступают эклектическим обогревателям малой мощности.

Как сделать обогреватель из свечи своими руками

Для начала вам необходимо подготовить необходимые материалы:

3 глиняных горшка разного диаметра, по принципу уменьшения. Например: 5, 10 и 15 см.

Металлическая основа с резьбой около 11 см.

Гайки, примерно 8 штук, и шайбы, хватит 20 штук.

Свечной обогреватель / скриншот с видео

Изготовление. После приобретения необходимых материалов, можно приступать к основным работам.

При помощи сверла сделайте отверстия в горшках, ориентируясь на размеры стержня. В самый крупный горшок вставьте основу и закрепите снаружи гайкой. Внутри горшка оденьте на металл несколько шайб. Установите второй по размеру горшок и зафиксируйте его с помощью шайб и гаек. То же самое проделайте и с третьим горшком. Верхний набалдашник устанавливается над свечой. Огонь должен находиться ровно под стержнем.

Свечной обогреватель / скриншот с видео

Основание. Его можно сделать из подставки для горшка большого диаметра и железной поставки, на которые обычно ставят кастрюли или сковородки на кухне.

Свечной обогреватель / скриншот с видео

Как сделать обогреватель из цветочных керамических горшков и свечи:

Вам может быть интересно: