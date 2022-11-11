Как сделать обогреватель из свечи и керамических горшков: пошаговая инструкция и видео

Обогреватель из цветочных керамических горшков и свечи можно сделать своими руками, потратив не так много средств.
В нынешних реалиях украинцы ищут альтернативные способы отопления дома. Обогреватель из свечи - один из наилучших вариантов.
Сделать его можно в домашних условиях, а его возможности лишь немного уступают эклектическим обогревателям малой мощности.
Как сделать обогреватель из свечи своими руками
Для начала вам необходимо подготовить необходимые материалы:
- 3 глиняных горшка разного диаметра, по принципу уменьшения. Например: 5, 10 и 15 см.
- Металлическая основа с резьбой около 11 см.
- Гайки, примерно 8 штук, и шайбы, хватит 20 штук.
Изготовление. После приобретения необходимых материалов, можно приступать к основным работам.
- При помощи сверла сделайте отверстия в горшках, ориентируясь на размеры стержня.
- В самый крупный горшок вставьте основу и закрепите снаружи гайкой.
- Внутри горшка оденьте на металл несколько шайб.
- Установите второй по размеру горшок и зафиксируйте его с помощью шайб и гаек.
- То же самое проделайте и с третьим горшком.
- Верхний набалдашник устанавливается над свечой. Огонь должен находиться ровно под стержнем.
Основание. Его можно сделать из подставки для горшка большого диаметра и железной поставки, на которые обычно ставят кастрюли или сковородки на кухне.
Как сделать обогреватель из цветочных керамических горшков и свечи:
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Автор: Сергей Кущ