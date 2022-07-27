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Какой обогреватель лучше и экономнее: ТОП-6 вариантов для дома

27 июля 2022, 08:30

Выбирая обогреватель стоит учитывать ряд факторов, перед тем как отправляться в магазин.

Обогреватель
Какой самый эффективный обогреватель - составлен ТОП-6 / Pixabay/BixRox

В Украине в разгар летнего периода наблюдается существенный рост спроса на товары обогрева. В торговых сетях говорят о том, что в июле отмечен повышенный спрос на обогреватели всех типов. Вероятно, он вызван прогнозами экспертов относительно предстоящего отопительного сезона.

Отмечается, что уже наблюдается ажиотаж – рост в 20 раз запросов на обогреватели, что является беспрецедентным. Рассмотрим вопрос, какой обогреватель лучше и экономнее.

Инверторный кондиционер

Является надежным решением, которое сбережет ваши деньги. Одно из главных преимуществ – небольшое потребление электроэнергии. Кроме того, качественная техника прослужит долго верой и правдой. Среди главных недостатков выделяют то, что сам кондиционер – вещь не дешевая. Кроме того, вы еще раскошелитесь на его установку, а также на периодическое обслуживание. При этом будьте готовы к тому, что кондиционер является сложным электронным устройством. Поэтому вероятные перепады и скачки напряжения пагубно влияют на его "мозги".

кондиционер
Что лучше использовать для обогрева помещения: тепло от кондиционера / Пресс-служба

Масляный обогреватель

Один из наиболее распространенных видов обогревателей. Часто можно увидеть, как в доме и на даче, так и в офисе. Среди основных преимуществ выделяют то, что масляный обогреватель не выжигает кислород. Также отличается значительной пожаробезопасностью, ведь в конструкции предусмотрен как термостат, так и встроенный таймер. Однако он имеет и существенные недостатки. Все, кто использует масляный обогреватель знают, что это достаточно громоздкая и тяжелая вещь. Также для максимального нагрева потребуется определенное время. А из-за высокой температуры не подходит для комнат, где находятся дети.

Обогреватель
Комнатные обогреватели нового поколения: что нужно знать / Olx/8DBBI

Электрический конвектор

Специалисты говорят, что по техническим параметрам конвекторный обогреватель можно сравнить с простым масляным обогревателем. Главным преимуществом называют то, что есть возможность его использования как основной системы отопления. Кроме того, он также оснащен специальным ограничителем, что дает возможность оставлять прибор постоянно подключенным к сети. Однако можно найти и недостатки, среди главных – большое потребление электроэнергии и хоть и небольшая, но сушка воздуха.

конвектор
Конвекторный обогреватель: о чем важно помнить

Тепловентилятор

Пожалуй, является наиболее простым и дешевым видом обогревателя. Он достаточно компактный и легкий, что делает его идеальным при переезде. Однако практически все, кто когда-либо им пользовался, помнят запах высушенной пыли, который дает "ветродуйка". Объяснение простое, ведь принцип его работы заключается в поступлении воздуха на горячую спираль, которую вентилятор распространяет по комнате. При этом дискомфорт может создавать шум от работы вентилятора. Под него бывает заснуть крайне проблематично.

Тепловентилятор
Тепловентилятор - обогреватель экономный? / Olx/of1r0

Инфракрасный обогреватель

Многим известен как обогреватель УФО. Из всего выбора обогревателей его можно назвать наиболее энергосберегающим и умным. Ведь в отличие от всех конкурентов УФО нагревает не комнату с холодными стенами, а тело или предметы, которые попадают в зону его действия. Его принцип действия напоминает солнечные лучи, когда тепло распространяется в поле их действия. Среди недостатков можно назвать то, что если приблизится к нему вплотную, что можно получить ожог на теле.

Инфракрасный обогреватель
Какой обогреватель лучше для квартиры - сравниваем отзывы / Ufoshop.net.ua

Керамическая панель

Этот обогреватель так называют из-за того, что его фасадная панель сделана из материала керамики. Однако это сразу говорит и о его главном недостатке – керамика в любом месте бывает достаточно хрупкой. Достаточно вспомнить о сколах на плитках в ванне или на кухне. То же самое может быть и с панелью, если ее случайно задеть тяжелым предметом. При этом зачастую его мощности не хватает для полного обогрева помещения. Среди основных плюсов - керамический обогреватель позволяет совмещает инфракрасный и конвективный обогрев.

Керамические панели
Обогреватель с малым потреблением энергии - что такое керамические панели

Правильный выбор обогревателя: что нужно помнить

Задаваясь вопросом, что лучше использовать для обогрева помещения, стоит учитывать ряд факторов, перед тем как отправляться в магазин. Многое зависит от площади помещения, а также того, является ли он основным или вспомогательным отопительным прибором.

Если говорить об экономичности обогревателей, то наиболее приемлемым является конвектор или инфракрасный обогреватель. Особенности конструкции позволяют работать через специальный электронный терморегулятор, что позволит сэкономить на счетах за электричество.

кондиционер лайфхак
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