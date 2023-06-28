Как сделать чтобы шашлык не горел: хитрый фокус дает стопроцентный результат

Можно ли оставлять угли в мангале - что важно знать.

https://news.glavred.info/kak-sdelat-chtoby-shashlyk-ne-gorel-10481242.html Ссылка скопирована

Чем поливать угли в мангале / УНИАН

Приготовление шашлыка подразумевает внимание и сосредоточенность, ведь мясо легко испортить, если отвлекаться в процессе готовки.

Зачастую, при несоблюдении правил приготовления, мясо может подгореть и куски полетят в мусорник. Если помнить о том, почему подгорает шашлык, процесс его приготовления не должен вызывать проблем и неудобств.

Как сделать так, чтобы шашлык не горел

Золотое правило всех шашлычников – при приготовлении мяса или рыбы на мангале, ни в коем случае нельзя использовать открытый огонь. В противном случае вы просто испортите продукт, ведь он обуглится и не будет пригоден для употребления. Важная рекомендация – шампура с шашлыком стоит выкладывать на мангал плотно. При этом в первые 3-5 минут постарайтесь как можно чаще переворачивать шампура, чтобы на мясе образовалась хрустящая корочка, которая не позволит мясу терять сок. После этого и до конца приготовления шашлыка шампура с мясом следует переворачивать раз в 2-3 минуты, не допуская подгорания и обугливания мяса.

видео дня

Зачем сыпать соль на угли для шашлыка

Опытные шашлычники знают необычный секрет, как предотвратить пригорание мяса на углях. Для этого перед тем, как отправить шампура с мясом на мангал, посыпьте угли небольшим слоем соли. Она создаст своеобразный защитный слой. При этом жир, который будет стекать и капать с мяса, не сможет разгореться и мясо не подгорит. Однако посыпать солью угли стоит лишь один раз непосредственно перед приготовлением шашлыка.

Можно ли оставлять угли в мангале

Этот вопрос зависит от того, как быстро вы собираетесь повторно использовать мангал для приготовления шашлыка. Если через несколько часов планируется новая партия мяса, тогда угли можно и не убирать из мангала. Но если вы не планируете пользоваться мангалом в ближайшее время, тогда уголь из мангала лучше удалить. Дело в том, что он имеет свойство накапливать влагу, от чего металл может пойти ржавчиной.

Как тушить огонь в мангале

Любой процесс приготовления с использованием открытого огня требует того, чтобы угли были полностью затушены. Даже если на вид угли кажутся потухшими, стоит перестраховаться, ведь внезапно поднявшийся ветер может разжечь пламя и привести к пожару. На открытом пространстве для этого угли заливают большим количеством воды, или засыпают песком.

Больше новостей: