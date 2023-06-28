УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как сделать чтобы шашлык не горел: хитрый фокус дает стопроцентный результат

Алексей Тесля
28 июня 2023, 02:05 обновлено 28 июня, 02:07
14
Можно ли оставлять угли в мангале - что важно знать.
шашлык
Чем поливать угли в мангале / УНИАН

Приготовление шашлыка подразумевает внимание и сосредоточенность, ведь мясо легко испортить, если отвлекаться в процессе готовки.

Зачастую, при несоблюдении правил приготовления, мясо может подгореть и куски полетят в мусорник. Если помнить о том, почему подгорает шашлык, процесс его приготовления не должен вызывать проблем и неудобств.

Как сделать так, чтобы шашлык не горел

Золотое правило всех шашлычников – при приготовлении мяса или рыбы на мангале, ни в коем случае нельзя использовать открытый огонь. В противном случае вы просто испортите продукт, ведь он обуглится и не будет пригоден для употребления. Важная рекомендация – шампура с шашлыком стоит выкладывать на мангал плотно. При этом в первые 3-5 минут постарайтесь как можно чаще переворачивать шампура, чтобы на мясе образовалась хрустящая корочка, которая не позволит мясу терять сок. После этого и до конца приготовления шашлыка шампура с мясом следует переворачивать раз в 2-3 минуты, не допуская подгорания и обугливания мяса.

видео дня

Зачем сыпать соль на угли для шашлыка

Опытные шашлычники знают необычный секрет, как предотвратить пригорание мяса на углях. Для этого перед тем, как отправить шампура с мясом на мангал, посыпьте угли небольшим слоем соли. Она создаст своеобразный защитный слой. При этом жир, который будет стекать и капать с мяса, не сможет разгореться и мясо не подгорит. Однако посыпать солью угли стоит лишь один раз непосредственно перед приготовлением шашлыка.

Можно ли оставлять угли в мангале

Этот вопрос зависит от того, как быстро вы собираетесь повторно использовать мангал для приготовления шашлыка. Если через несколько часов планируется новая партия мяса, тогда угли можно и не убирать из мангала. Но если вы не планируете пользоваться мангалом в ближайшее время, тогда уголь из мангала лучше удалить. Дело в том, что он имеет свойство накапливать влагу, от чего металл может пойти ржавчиной.

Как тушить огонь в мангале

Любой процесс приготовления с использованием открытого огня требует того, чтобы угли были полностью затушены. Даже если на вид угли кажутся потухшими, стоит перестраховаться, ведь внезапно поднявшийся ветер может разжечь пламя и привести к пожару. На открытом пространстве для этого угли заливают большим количеством воды, или засыпают песком.

Больше новостей:

Шашлык интересные новости
Реклама

Главное за день

"РФ заслуживает поражение и трибунал": Зеленский отреагировал на теракт в Краматорске

"РФ заслуживает поражение и трибунал": Зеленский отреагировал на теракт в Краматорске

23:55 Украина
Война в Украине остановится, когда элиты РФ согласятся на условия Запада – Небоженко

Война в Украине остановится, когда элиты РФ согласятся на условия Запада – Небоженко

23:13 Украина
"Там было большое скопление людей": россияне ударили по центру Краматорска

"Там было большое скопление людей": россияне ударили по центру Краматорска

21:03 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:05

Как сделать чтобы шашлык не горел: хитрый фокус дает стопроцентный результат

01:20

"Дело в деньгах": политолог объяснил, чего может упасть российский режим

27 июня, вторник
23:57

Как правильно носить оверсайз футболку: трендовые идеи 2023

23:55

"РФ заслуживает поражение и трибунал": Зеленский отреагировал на теракт в Краматорске

23:16

"Остался последний аргумент": Кулеба рассказал, как Путин может шантажировать Запад

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

23:13

Война в Украине остановится, когда элиты РФ согласятся на условия Запада – Небоженко

22:58

Гороскоп на июль 2023 для Львов: расставание, задержка в деньгах и большие тратыВидео

22:52

Рожать будет в Эмиратах: Линдси Лохан рассекретила пол своего первого ребенка

22:49

Редкое фото: Елена Кравец показала, как подросли ее двойняшки

Реклама
22:22

В Украине вернули поверку счетчиков газа: как не попасть под штраф

22:16

Гороскоп на июль 2023 для Скорпионов: судьбоносные события, удача и поездкаВидео

22:12

Как правильно – "їхати автобусом" или "на автобусі": Авраменко объяснил дилеммуВидео

21:37

Может не соответствовать нормам: эксперты предложили переименовать Запорожье

21:25

Будут "купаться" в деньгах: 5 знаков зодиака будут самыми богатыми в 2024 году

21:03

"Там было большое скопление людей": россияне ударили по центру Краматорска

20:56

Онкобольную Анастасию Заворотнюк внесли в черный список из-за долгов

20:53

Русские оккупанты потерпели серию провалов: в Генштабе ВСУ рассказали о боях

20:34

Данилов спрогнозировал новые бунты в РФ: "Будет не один сезон"

20:30

Киркоров решил "подлизнуть" Путину с Лукашенко, но попался на неграмотности

20:04

Рамина Эсхакзай раскрыла подробности своей личной жизни

Реклама
19:49

"Первые F-16 можем получить до конца года": Ермак рассказал о "крыльях" для ВСУ

19:46

Градом завалит всю Украину: синоптики рассказал, где будет все плавать и бушевать шторм

19:39

Зачем 28 июня обязательно убирали в доме: приметы и запреты дня

19:20

Прекращение выплаты пенсий на карточку: кто из украинцев под угрозой

19:20

Для чего Пригожину Лукашенкомнение

19:17

"Забор есть, ставьте палатки": Лукашенко рассказал о лагерях для "вагнеровцев"

19:02

Одежда будет безупречно чистой: 5 лучших способов, как убрать белые разводы после стирки

18:30

Экс-муж Спирс ответил на обвинения в том, что он тянет из нее алименты

18:08

Девушка показала, как за 1 минуту почистить кастрюлю молодой картошки

18:04

Герою навсегда 20 лет: война забрала молодого защитника со Львовщины

17:50

Над смешным именем собаки хохочет вся пивная: мужчина стал звездой паба

17:43

"Черненькая из НеАнгелов" сбежала в РФ в поисках лучшей жизни - СМИ

17:32

Что произойдет с человеком, если каждый день есть клубнику

17:22

Больше, чем РФ захватила за зиму: ВСУ освободили 300 кв. км территорий за месяц – Уоллес

17:19

Кулинарная хитрость: в каком порядке тушить овощи, чтобы не получилась размазня

17:05

Справятся с загадкой лишь единицы: нужно найти трех поросят без шляпок

16:57

Юная жена Остапчука показала, как романтично проводит с ним время

16:48

"Скоро результаты всех порадуют": в ВСУ заинтриговали анонсом новых боевых успехов

16:45

Чмерковский плакал: жена танцора показала свои родыВидео

16:40

Россию "зачистят" от ядерного оружия: эксперт о сценарии начала РФ атомной войны

Реклама
16:24

Передадут "бесценный опыт": Лукашенко обрадовался "вагнеровцам" в Беларуси

16:10

Завораживающая оптическая иллюзия: нужно найти милую панду

16:08

Эксперт по уборке показала, как просто собрать шерсть животных с вещей и мебелиВидео

16:07

Российский пропутинский фигурист показал свои тренировки без ног

16:05

Экс-депутат Госдумы объяснил, когда ополченцы из РДК и Легиона пойдут на МосквуВидео

16:00

Мощная интуиция: три знака зодиака с экстрасенсорными способностями

15:45

"Это неизбежно": Гостюхин потерял сестру из Украины, но вновь поддержал войну

15:29

Когда лучше всего пить молоко: сведения о белом лакомстве наверняка удивят

15:24

Российский певец сжег паспорт РФ и попросился в УкраинуВидео

15:18

Угрозы ударов РФ по странам НАТО: экс-депутат Госдумы объяснил шантаж ПутинаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять