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В чем секрет вкусного шашлыка: невероятный фокус гарантирует ошеломительный фурор

Алексей Тесля
15 мая 2023, 03:30
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Какое мясо для шашлыка самое вкусное - неожиданный ответ сразит наповал.
шашлык
Какое мясо курицы лучше для шашлыка / Instagram/myasoed_18

Шашлык с наступлением весенне-летнего сезона становится одним из центральных блюд на столе, особенно во время загородного отдыха. При этом у каждого в запасе найдется свой любимый рецепт приготовления шашлыка.

Несмотря на обилие вариантов барбекю, нередко перед многими встает дилемма – какой шашлык лучше из говядины или свинины.

Какую часть мяса взять на шашлык

Если вы привыкли мариновать мясо на шашлык самостоятельно, тогда не лишним будет вспомнить основные правила. При выборе свиного мяса обращайте внимание на куски с области шеи. Также подойдет для маринования на шашлык части свиной корейки, а также со спинной части туши.

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Какая часть говядины идеальна для шашлыка

Гурманы нередко выбирают для приготовления шашлыка говяжье мясо. При этом стоит учитывать, что оно жестче, чем свинина, поэтому на барбекю пойдет не любой кусок. При выборе говядины на шашлык рациональнее всего отдать предпочтение мясу с толстого края на кости. Кроме того, можно замариновать также части со спинки туши или вырезку. Дело в том, что мышцы этих кусков мяса не принимают участие в двигательных функциях. Поэтому они мягче и сочнее.

Какое мясо брать на шашлык из курицы

Куриное мясо по праву считается одним из наиболее мягких и быстрых в приготовлении. Практически любой кусок куриной тушки можно приготовить быстро на углях. На куриный шашлык можно взять как куриные голени, так и окорочка, а также крылышки. Идеальным для приготовления шашлыка может быть и куриное филе, при этом важно следить за тем, чтобы не пересушить его на мангале.

Как правильно готовить шашлык

Важно помнить, что при приготовлении шашлыка шампуры с мясом следует размещать на мангале довольно плотно. Когда идет самый большой жар от углей (первые 10 минут) старайтесь переворачивать шампура как можно чаще – тем самым снизится риск пригорания мяса, и оно сможет обжариться со всех сторон равномерно. После того как мясо заметно подрумянилось, можно переворачивать шампура раз в 2-3 минуты. При этом необходимо следить за тем, чтобы мясо покрылось своеобразной корочкой, однако внутри осталось сочным и мягким.

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