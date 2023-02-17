Как сделать авокадо мягким, если фрукт необходим уже сейчас

Авокадо - не простой фрукт. Спеет он достаточно долго, а времени ждать порой нет. Как быстро сделать авокадо мягким - читайте далее.

Как сделать авокадо мягким / Фото pixabay.com

Многими любимый и популярный среди любителей здорового образа жизни плод авокадо довольно часто продается твердым, это говорит о том, что он не дозрел.

Такой фрукт не только не имеет должного вкуса, но и сложный в применении. Расстраиваться не стоит - эту мини-проблему можно решить.

Как сделать авокадо мягким быстро - действенный способ для тех, у кого нет времени ждать

Авокадо может дозреть самостоятельно в течение 4-6 дней, но это время есть не всегда, к тому же за это время фрукт может не только дозревать, но и сразу портиться.

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Для того, чтобы не допустить такой вариант, предлагаем другой способ - проколите кожуру авокадо вилкой в нескольких местах, оберните его в фольгу и отправьте в разогретую до 100 градусов духовку на 10-15 минут. Количество минут можно немного увеличить, если плод слишком большой.

Если у вас есть немного больше времени - можно воспользоваться более природным вариантом. Сложите авокадо в один бумажный пакет с бананом и заверните пакет. Банан выделит газ этилен, который поспособствует созреванию фрукта быстрее.

Как сделать авокадо мягким в микроволновке - быстро и действенно

Для тех у кого нет духовки - есть другой вариант. Можно воспользоваться микроволновкой, а именно - также проткните кожуру вилкой и положите авокадо на тарелку. Лучше накрыть фрукт салфеткой или крышкой, чтобы он не разорвался. В микроволновку поставьте авокадо на 30 секунд, если по окончанию нагревание не станет достаточно мягким - поставьте еще раз.

Как дозреть авокадо за ночь - фольга в помощь

Бывает и так, что купил авокадо, а он совсем чуть-чуть не дозрел. В таком случае можно воспользоваться алюминиевой фольгой.

Попробуйте обернуть фрукт в фольгу и оставить на 12-24 часа в темном месте при комнатной температуре. Плод дозреет самостоятельно без особых усилий.

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