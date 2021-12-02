Как продукты на ужин подходят для похудания - ответ диетолога / ua.depositphotos.com

Идеальный ужин худеющего человека должен состоять из строго определенных продуктов. Об этом рассказала РИА Новости в своем комментарии диетолог Татьяна Дик

По ее словам, нужно отталкиваться от того, что было съедено в течение дня.

"Если днем преобладали углеводы, то сделайте ужин из белка и клетчатки, к примеру: рыба, птица, морепродукты с овощным салатом или рагу. Также можете съесть творог с ягодами или фруктами, заправив его йогуртом. А если углеводов вы не доели, то добавьте к ужину еще и гарнир в виде каши или пары запеченных картофелин. Углеводы на ужин тоже можно, а иногда они даже необходимы", – отметила Татьяна Дик.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество. Всего в исследования международной группы ученых участвовали 470 тысяч человек.

До того медики утверждали, что дозированное употребление спиртных напитков улучшает метаболизм глюкозы и жиров, а также снижает уровень инсулина.