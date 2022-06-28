Как приготовить сладкую наливку из клубники: советы и рекомендации / ua.depositphotos.com

Вряд ли кто будет спорить, что клубника ‒ едва ли не самая популярная летняя ягода. Кто-то предпочитает употреблять ее в чистом виде. Кто-то ‒ со сливками или с мороженым. Но гурманы знают, что наливка из клубники ‒ нереально вкусная вещь.

Специалисты выделают два основных рецепта: клубничная наливка без водки и, соответственно, более крепкий ‒ клубничная наливка на спирту. Рассмотрим оба варианта по порядку

Наливка из клубники без водки

Берем либо свежую, либо замороженную клубнику (сорт вообще никакой роли не играет). Но нужно потратить какое-то время, чтобы перебрать ягоды ‒ плохие отправить в мусор, а оставить только спелые и сочные. Затем все, что осталось, тщательно отмыть и оторвать "хвостики" ‒для того, чтобы в финальном продукте, не появился, не приведи небеса, привкус земли. Но это в случае, если ягоды свежие. Если же они заморожены, то, понятное дело, сперва клубнику нужно разморозить, а затем использовать ‒ причем вместе с талой водой.

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Что нужно для клубничной наливки:

ягоды – два килограмма;

сахар – 800-900 грамм.

Рецепт:

Трехлитровый сосуд простерилизовать кипящей водой и вытереть досуха, затем помытую клубнику туда и сверху ‒ сахар.

Сосуд энергично встряхнуть вверх-вниз, затем на него ‒ кусок марли. Потом поставить на двое-четверо суток вдали от любого освещения ‒ туда, где температура в диапазоне 18-25 градусов по шкале Цельсия.

Как только пойдет процесс брожения (будет слышно шипение, поверхность вспенится, появится кисловатое амбре), то немедленно менять марлю гидрозатвором либо хирургической перчаткой (причем обязательно иголкой или булавкой сделать аккуратный прокол одного из пальцев). Потом плотно заделать стыки ‒ для того, чтобы в банку ни в коем случае не попал воздух.

В зависимости от температуры примерно через пятнадцать-сорок суток процесс брожения закончится ‒ и тогда либо перчатка опадет, либо гидрозатвор окончательно не будет больше пускать пузыри. Берем кусок марли, складываем вдвое. Потом кусок ваты и через все это фильтруем напиток.

Всю жидкость понемногу разливаем в сосуды и очень плотно закрываем. Потом снова водружаем в темное место ‒ но уже чтобы температура была 10-16 градусов по шкале Цельсия.

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Хранится все это добро от двух до трех лет. Крепкая – от 11 до 14 градусов.

Наливка из клубники на спирту:

Что нужно:

клубника – килограмм;

сахарный песок – килограмм;

самогон, водка, спирт, разведенный водой до 40-45 градусов – примерно пол-литра.

Рецепт

Ягоды аккуратно разрезать на две части, складировать в сосуд, добавить полкило сахара, а потом энергично подергать вверх-вниз

Обвязать банку сверху марлей и водрузить в малоосвещенное место (где будет приблизительно 18-25 градусов по шкале Цельсия) на срок от двух до четырех суток.

Как только выступит пена и послышится шипение в сосуде, то быстро установить на него водяной затвор либо, опять же медицинскую перчатку с отверстием.

Засечь по таймеру от десяти до двенадцати суток. Потом долить спирта либо самогона и досыпать еще полкило сахара, а затем ‒ тщательно перемешать.

Дать отстояться в темном и холодном месте сроком от двенадцати до шестнадцати дней (раз в день энергично трясти). Потом осадок хорошо пропустить через ватно-марлевый фильтр. Готовый продукт распределить по сосудам. Все ‒ ближайшие три года можно спокойно употреблять продукт.

Такая клубничная наливка получается немного крепче предыдущей (16-18 градусов), но все еще отлично пахнет ягодами, а не спиртом.