Терапевт дала рецепт бюджетной медицинской настойки для снятия стресса

Для успокаивающей болтанки нужны несколько аптечных средств.
Врач, диетолог, специалист по anti-aging и функциональной медицине Тиана Фиалкова дала рекомендации по снятию нервного напряжения во время военного положения.
"Просили что-то максимально бюджетное и доступное, поэтому средства выбрала из аптеки, стоят недорого, но работают – использовала раньше в работе с пациентами в стационаре", – написала Тиана Фиалкова в Facebook.
Для успокаивающей болтанки нужны:
- настойка валерианы;
- настойка пустырника;
- настойка боярышника;
- настойка пиона/или родиолы розовой.
Все настойки нужно слить в одну емкость и перемешать.
Принимать можно при плохом сне, перевозбуждении, беспокойстве, высоком артериальном давлении по 10-20 капель на 1/3 стакана воды 1-2-3 раза в сутки, за 10-15 минут до еды.
И лучше подержать небольшое количество капель во рту, прежде чем глотать.
Важно! Если вы гипотоник, болтанка будет еще больше снижать давление. В таком случае можно принимать ее только на ночь, когда давление физиологически снижается, или принимать только 2 настойки: пустырника и валерианы по 15 капель каждой на 1/3 стакана воды.
А вот гипертоникам как раз хорошо подходит этот микс настоек.
Беременным не рекомендуется.
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