Терапевт дала рецепт бюджетной медицинской настойки для снятия стресса

Стресс: успокаивающая настойка / ua.depositphotos.com

Врач, диетолог, специалист по anti-aging и функциональной медицине Тиана Фиалкова дала рекомендации по снятию нервного напряжения во время военного положения.

"Просили что-то максимально бюджетное и доступное, поэтому средства выбрала из аптеки, стоят недорого, но работают – использовала раньше в работе с пациентами в стационаре", – написала Тиана Фиалкова в Facebook.

Для успокаивающей болтанки нужны:

настойка валерианы;

настойка пустырника;

настойка боярышника;

настойка пиона/или родиолы розовой.

Все настойки нужно слить в одну емкость и перемешать.

Принимать можно при плохом сне, перевозбуждении, беспокойстве, высоком артериальном давлении по 10-20 капель на 1/3 стакана воды 1-2-3 раза в сутки, за 10-15 минут до еды.

И лучше подержать небольшое количество капель во рту, прежде чем глотать.

Важно! Если вы гипотоник, болтанка будет еще больше снижать давление. В таком случае можно принимать ее только на ночь, когда давление физиологически снижается, или принимать только 2 настойки: пустырника и валерианы по 15 капель каждой на 1/3 стакана воды.

А вот гипертоникам как раз хорошо подходит этот микс настоек.

Беременным не рекомендуется.

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