Как приготовить сало по-венгерски: удивительная хитрость, о которой даже не догадываются

Сало по-венгерски отличается от многих деликатесом тем, что имеет характерный вид – оно красное со всех сторон от специфических специй. Такая закуска имеет довольно пикантный вкус и некоторым может показаться излишне острой. Поэтому при приготовлении учитывайте вкусовые пристрастия.
Однако, если приготовить продукт с соблюдением всех правил и рекомендаций, шпик по-венгерски порадует не только гурманов, но и может стать настоящей звездой бурного застолья.
Определенно, что центральное место при приготовлении занимает выбор сала. Старайтесь остановить свое внимание на молодом поросенке. А самое нежное сало обычно бывает со спинной части туши, при этом допускается использовать кусок с прослойками мяса.
Сало в перце: ингредиенты
Для приготовления сала по-венгерски, кроме самого куска, понадобиться нехитрый набор основных специй:
- соль;
- жгучий перец;
- лавровый лист;
- чеснок;
- паприка;
- душистый перец-горошек.
Порядок действий
- сало промойте, обсушите бумажным полотенцем (при необходимости поскребите шкурку и разрежьте на более мелкие куски);
- для начала следует хорошенько просолить выбранный кусок сала - для этого обваляете его в большом количестве соли, после чего заверните в пергаментную бумагу;
- поместите посоленное сало в контейнер и отправьте в холодильник на трое суток;
- после этого достаем сало, стряхиваем с него соль, после сего снова щедро обваливаем в новой партии соли;
- опять заворачиваем кусок сала в новый пергамент и помещаем в холодильник на трое суток (в общей сложности сало солится не менее 12 суток);
- эту процедуру необходимо повторить три раза (при этом сало теряет лишнюю влагу и становится готовым для дальнейшего приготовления).
Как готовить сало по-венгерски
Порядок действий:
- смешайте на блендере или мелко измельчите лавровый лист и душистый перец горошком;
- в смеси обваливаем сало и снова натираем солью, после чего прячем в холодильник на три дня (затем снова счищаем с сала остатки соли и специй);
- готовим смесь пряностей (молотый острый перец, измельченный или пропущенный через пресс чеснок, паприку, соль);
- кашицей со всех сторон обмазываем сало толстым слоем, заворачиваем в пергамент и кладем в холодильник на пять дней;
- по истечении этого времени продукт приобретает неповторимый вкус и аромат – сало по-венгерски можно подавать к столу.
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