Как приготовить сало по-венгерски: удивительная хитрость, о которой даже не догадываются

Слюнки потекут - сало по-венгерски как сделать невероятную вкуснятину.

Шпик венгерский гост / УНИАН

Сало по-венгерски отличается от многих деликатесом тем, что имеет характерный вид – оно красное со всех сторон от специфических специй. Такая закуска имеет довольно пикантный вкус и некоторым может показаться излишне острой. Поэтому при приготовлении учитывайте вкусовые пристрастия.

Однако, если приготовить продукт с соблюдением всех правил и рекомендаций, шпик по-венгерски порадует не только гурманов, но и может стать настоящей звездой бурного застолья.

Определенно, что центральное место при приготовлении занимает выбор сала. Старайтесь остановить свое внимание на молодом поросенке. А самое нежное сало обычно бывает со спинной части туши, при этом допускается использовать кусок с прослойками мяса.

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Сало в перце: ингредиенты

Для приготовления сала по-венгерски, кроме самого куска, понадобиться нехитрый набор основных специй:

соль;

жгучий перец;

лавровый лист;

чеснок;

паприка;

душистый перец-горошек.

Порядок действий

сало промойте, обсушите бумажным полотенцем (при необходимости поскребите шкурку и разрежьте на более мелкие куски);

для начала следует хорошенько просолить выбранный кусок сала - для этого обваляете его в большом количестве соли, после чего заверните в пергаментную бумагу;

поместите посоленное сало в контейнер и отправьте в холодильник на трое суток;

после этого достаем сало, стряхиваем с него соль, после сего снова щедро обваливаем в новой партии соли;

опять заворачиваем кусок сала в новый пергамент и помещаем в холодильник на трое суток (в общей сложности сало солится не менее 12 суток);

эту процедуру необходимо повторить три раза (при этом сало теряет лишнюю влагу и становится готовым для дальнейшего приготовления).

Как готовить сало по-венгерски

Порядок действий:

смешайте на блендере или мелко измельчите лавровый лист и душистый перец горошком;

в смеси обваливаем сало и снова натираем солью, после чего прячем в холодильник на три дня (затем снова счищаем с сала остатки соли и специй);

готовим смесь пряностей (молотый острый перец, измельченный или пропущенный через пресс чеснок, паприку, соль);

кашицей со всех сторон обмазываем сало толстым слоем, заворачиваем в пергамент и кладем в холодильник на пять дней;

по истечении этого времени продукт приобретает неповторимый вкус и аромат – сало по-венгерски можно подавать к столу.

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