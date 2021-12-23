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Как приготовить полезный салат Оливье на Новый год 2022 - советы диетолога

23 декабря 2021, 01:42
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Традиционный новогодний салат Оливье можно сделать более здоровым, если добавить в него полезные продукты. Оксана Скиталинская раскрыла все нюансы.

Салат Оливье
Салат Оливье лучше готовить с мясом, а не с колбасой / Фото ua.depositphotos.com

Салат Оливье - традиционное блюдо на праздничном столе, в том числе и на Новый год 2022. Если кушать этот салат один раз в год, то особого вреда для здоровья не будет, но даже в этом случае салат можно сделать более здоровым, если добавить в него полезные продукты.

Врач-диетолог, специалист медицины антистарения, основатель Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталинская рассказала в комменарии Главреду, как приготовить полезный салат Оливье.

Прежде всего диетолог советует заменить колбасу в Оливье на мясо - отварную куриную грудку, бедро или индейку.

"Если вам очень хочется Оливье именно с колбасой, то тщательно выбирайте ее, внимательно читайте ее состав. Предпочитайте ту колбасу, где будет максимальный процент мяса. Ведь в составе дешевых колбас очень незначительный процент мяса, зато много соли, углеводов, желеобразующих веществ, обеспечивающих привычную консистенцию колбасы", - отметила специалист.

"Также там содержатся имитаторы, заменители мяса. Нам по вкусу кажется, что едим колбасу, но на самом деле мы едим совсем другое, в результате в организме происходят такие процессы, которые точно не полезны", - отметила специалист.

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"Так что, если хочется колбасы в салате, потратите немного больше денег и купите более качественную колбасу, пусть ее лучше будет меньше", - добавила она.

Скиталинская посоветовала класть в Оливье меньше картофеля, но больше яиц и мяса.

"Потому что белок в сочетании с жиром дает очень быстрое насыщение, так что такого салата много не съедите", - объяснила диетолог.

Также в Оливье можно добавить продукты богатые клетчаткой - вареную морковь и квашеные огурцы.

"Лучше брать именно квашеные огурцы, а не маринованные, где много уксуса. Хотя уксус не так уж страшен, но квашеные продукты улучшат усвоение Оливье", - резюмировала эксперт.

Как сообщал Главред, ранее Оксана Скиталинская рассказала, чем заменить майонез в салатах Оливье и Селедка под Шубой и стоит ли это делать.

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салат оливье Оксана Скиталинская Новый год 2022
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