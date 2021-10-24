УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как часто можно есть курятину, а кому от этого мяса стоит отказаться - ответ диетолога

24 октября 2021, 02:34

Диетолог Оксана Гриньков рассказала, как правильно выбрать курятину и как лучше ее приготовить, чтобы получить максимум полезных веществ.

курица
Какую часть курицы полезнее всего кушать - диетолог дала ответ / Фото ua.depositphotos.com

Куриное мясо - доступное и относительно недорогое, но ежедневное потребление курятины может привести к пищевым расстройствам. Кроме того, курица становится особенно опасной, если обработана химикатами или если в ее организм попали паразиты. При этом больше всего страдают внутренние органы птицы.

Диетолог Оксана Гриньков рассказала, как правильно выбрать курятину, как часто ее можно кушать и как лучше приготовить, чтобы получить максимум полезных веществ, передает издание Obozrevatel.

Какую часть курицы лучше покупать

Наиболее безопасно покупать куриное филе. Оно достаточно качественное. Филе лучше всего варить или запекать. Перед готовкой мясо обязательно нужно замачивать.

Качество курятины можно определить только тогда, когда мясо упаковано в вакуумный пакет. Лучше брать производителя, которого вы точно знаете - так больше шансов, что вы купите свежий продукт.

Реклама

Сколько курятины можно есть в неделю

Мясо курицы содержит много качественного белка, но есть его каждый день диетолог не советует. Достаточно 2-3 раза в неделю.

По словам Гриньков, организму нужна разнообразная пища. В случае, если рацион становится монотонным, то это может привести к пищевым расстройствам.

Как лучше всего готовить курятину

Больше всего белков и полезных свойств остается в вареной курице. Однако можно ее запекать, готовить на пару или в мультиварке. От жареного куриного мяса диетолог рекомендует отказаться. При таком способе приготовления продукт имеет высокое содержание дополнительного жира.

Кому нельзя есть куриное мясо

Если курятина является качественной, правильно приготовленной и человек не испытывает никакого дискомфорта после приема – употреблять продукт можно абсолютно всем. Единственное исключение – заболевания желудочного тракта. В некоторых случаях следует минимизировать потребление курятины, в других – полностью исключить из рациона.

Как сообщал Главред, ранее российский терапевт, диетолог и кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева рассказала, что полезнее – курица или индейка.

viber
здоровье курятина диетолог
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Полнолуние в октябре 2021: что нельзя делать в этот деньПолнолуние в октябре 2021: что нельзя делать в этот день Когда включат отопление в Киеве 2021-2022: даты, тарифы и субсидияКогда включат отопление в Киеве 2021-2022: даты, тарифы и субсидия Как не мерзнуть дома: простые советы, которые помогут сделать комнату теплееКак не мерзнуть дома: простые советы, которые помогут сделать комнату теплее Лунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочностьЛунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочность Массовые скандалы, штрафы в 17000 гривен и иски: какими на практике будут проверки COVID-паспортовМассовые скандалы, штрафы в 17000 гривен и иски: какими на практике будут проверки COVID-паспортов

Последние новости

02:34

Как часто можно есть курятину, а кому от этого мяса стоит отказаться - ответ диетолога

02:01

В Одесской области влюбленные подростки сбежали в лес

01:17

Черная пятница 2021: как не покупать лишнего в день распродаж

01:10

Сибирские холода и снег: каким будет ноябрь в Украине Видео

00:12

Приметы на 24 октября: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в беду Видео

Реклама
23 октября, суббота
23:55

Стрельба на съемочной площадке. режиссер впервые прокомментировал трагедию Видео

23:33

DZIDZIO устроил погоню за деньгами для зрителей в кинотеатре

23:28

Отопительный сезон: эксперт указал на новую проблему Украины Видео

23:03

Столичный ресторан попал в громкий скандал из-за игнорирования карантина

22:36

Полного локдауна не избежать: еще одна область уходит на карантин Видео

22:20

Даже не могла себе представить, что Путин аннексирует Крым - Меркель

22:03

Угроза для Украины: Северный поток-2 могут запустить еще до сертификации Видео

21:47

В Минздраве поведали, чем опасны "соли" и как распознать наркомана

21:18

"Кощунство и манипуляция": в Украине ответили Путину на заявления о состоянии ГТС Видео

20:57

Обнаружена новая польза кофе для здоровья человека

20:37

Привлечете беду: названы три вещи, которые нельзя делать после захода солнца Видео

20:13

София Ротару трогательно почтила память своего покойного мужа

19:52

В ТКГ "разнесли" Россию из-за миссии ОБСЕ на Донбассе Видео

19:41

Газпром шантажирует Молдову и угрожает "перекрыть краник" Видео

19:19

Стоит ли вакцинироваться тем, кто переболел коронавирусом: ответ врачей Видео

Реклама
19:08

Как отправить "перезвони мне" на Лайф, Киевстар и Водафон

19:06

Кто такие антивакцинаторы, и что с ними делать мнение

18:53

В Украину движется лютый холод с сильным морозом Видео

18:31

Саашквили написал письмо мэру Львова

18:00

"Просто конвейер трупов": врач рассказал об ужасах в инфекционной больнице Киева Видео

17:40

Более миллиона украинских пенсионеров получат доплаты: кому и сколько положено Видео

17:28

Была на высоте 10 метров: в Никополе беременная женщина повисла на огромном дереве

17:06

Муж погибшей украинки на съемках фильма с Болдуином впервые сделал заявление Видео

16:34

Новолуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денег

16:14

"Пощады не ждите": в Генпрокуратуре и МВД предупредили COVID-фальсификаторов Видео

16:05

Когда коронавирус в Украине выйдет на плато: эксперт назвал сроки Видео

15:46

Зеленский предложил РФ "газовую" сделку: в Кабмине рассказали, как от этого выиграет Украина

15:34

В Украине "полная катастрофа": больные с купленными COVID-сертификатами заполонили больницы Видео

15:14

Поздравления с днем свадьбы: в прозе, своими словами и в стихах – душевные пожелания молодоженам

15:03

Тина Кароль разделась до трусов в поддержку нового альбома: показала себя со всех ракурсов

14:35

Цены на бензин и топливо в Украине резко "взлетели" Видео

14:07

Пуля прошила насквозь: как от руки Болдуина погибла украинка Хатчинс

14:00

Аренда квартир в Киеве: как снять жилье в столице и на что обращать внимание

13:26

Савченко оправдалась за поддельный COVID-сертификат в "Борисполе": "Нигде не признано документом" Видео

13:15

В Полтаве умер 18-летний студент: трагедия произошла в общежитии

Реклама
12:29

Суммы в платежках взлетят: в Украине хотят рекордно поднять тарифы за доставку газа Видео

12:22

Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови: Ясько заявила, что политик в опасности

11:49

Гороскоп на 23 октября 2021 для всех знаков Зодиака: наглая ложь, досадные ошибки или секреты Видео

11:43

В Украине еще две области попали в "красную" зону карантина

11:23

Дети возвращались с прогулки, когда послышался треск: подробности трагедии в детсаду Кременчуга Видео

11:15

В оружии Болдуина был один боевой патрон: СМИ сообщили новые подробности трагедии

11:14

Лунный гороскоп на неделю 25-31 октября: судьбоносный день, убытки или любовь всей жизни Видео

10:52

Когда Масленица в 2022 году: традиции и обычаи праздника

10:38

Лунный посевной календарь на ноябрь 2021: лучшие дни для садово-огородных работ

10:34

Эктор Хименес-Браво заговорил об участии в "Холостяке": Григорий Решетник уже одобрил

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять