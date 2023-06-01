Как правильно здороваться на украинском: Авраменко рассказал о частой ошибке

Александр Авраменко сообщает, что приветствуя кого-то утром, важно использовать родительный падеж, а днем и вечером - именительный падеж. То есть, думая о том как правильно здороваться на украинском - важно помнить, что время дня играет главную роль в конструкции приветствия.
Утром нужно говорить "Доброго ранку", а днем и вечером - "Добрий день/вечір", а не "Доброго дня".
Всё дело в языковой традиции, в которой этикетные формулы - неизменные фразеологизмы, устойчивые соединения.
От згадаємо слова з колядки, яка сяє з сивої давнини - "Добрий вечір, пане господарю! Син Божий народився". Не "Доброго вечора, пане господарю!".
Также неправильной языковед называет конструкцию "Доброї доби!".
Ще раз наголошую:
- Доброго ранку!
- Добрий день!
- Добрий вечір!
Смотрите видео с объяснением Авраменко о том, как правильно здороваться на украинском языке:
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