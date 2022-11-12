Как правильно выбрать сало: невероятные хитрости, о которых мало кто догадывается

Как выбрать сало - важные советы / УНИАН

Сало является одним из самых любимых лакомств украинцев. Его обожают практически все – от мала до велика.

При этом культовый продукт употребляют в разных видах: от жареного и копченого сала, до засоленного и даже вареного сала.

Существуют несколько простых и надежных способов определить, как выбрать качественное сало. С таким задание справиться каждый, если внимательно отнесется к выбору продукта.

Виды сала

Запоминаем важный фактор при выборе – сало должно быть в толщину от 3 до 6 сантиметров (такой показатель свидетельствует о том, что свинка не была "пенсионного возраста"). Не забывайте, что сало старой свиньи жесткое, особенно у шкурки (его трудно пережевать), поэтому покупать его не стоит (если вы конечно не фанат такой "жвачки").

Как выбрать сало по шкурке свиньи

При выборе сала обратите внимание на шкурку свиньи. Ее внешний вид говорит о многом, ведь она бывает как светлая, так и темного оттенков. Так вот, темный цвет шкурки свиньи говорит о ее "почтенном" возрасте. Соответственно, сало такой свиньи может быть жестким. Светла шкурка наоборот, свидетельствует, что хрюшка была молоденькая, и ее сало будет нежным и мягким. Важнейшее правило при выборе сала – на шкурке ни в коем случае не должно быть свиной щетины. Добавим, что шкурка не должна быть высохшей.

Где у свиньи генеральское сало

Генеральским называют сало, которое обычно выращено фермерами с соблюдением экологических стандартов. Отличительная особенность генеральского сала – наличие нескольких красноватых мясных прослоек (по аналогии с генеральскими лампасами). Для того чтобы свинья дала такой вид сала, применяют специальный режим питания. Животному чередуют откорм с голоданием.

Как выбрать сало: главные секреты

При выборе сала останавливайтесь на продукте из свинки (ее шкурка тоньше и легче отделяется), ведь сало от кабанчика не такое нежное и может иметь специфический привкус и запах;

Самое нежное и мягкое сало получается с боковины или со спинки хрюшки (здесь наименее толстая шкурка), а с брюшка сало чередуется мясными прослойками, при этом сало с щековины и шеи более жёсткое и имеет более толстую шкуру;

Обращайте внимание на цвет продукта – отменное сало отдает слегка розоватым цветом, а красный цвет говорит о том, что свинью долго кололи и ее сало имеет худшие вкусовые качества (не покупайте сало с желтым или серым оттенком – оно может быть испорчено);

Помните, что свежее сало имеет приятный, молочный запах, а если шкурка отдает дымком, значит кусок смолили по правилам (сало хряка выдает запах мочевины);

Не поленитесь внимательно осмотреть кусок сала: он должен слегка блестеть, а если этого нет, то такой сигнал может свидетельствовать о лежалости продукта;

Не исключено, что использование большого количества специй при засолке сала говорит о том, что от покупателей пытались скрыть следы некачественного продукта.

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