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Как правильно собирать и хранить семена петунии

Анна Ярославская
26 июля 2023, 02:57
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Собирать семена лучше с петуний простых одноцветных сортов, так как цветы сохранят цвет и форму родительских растений.
Петуния
Как правильно собирать семена петунии - советы цветоводов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Яркие цветы петунии летом можно встретить практически везде - в цветниках, в кашпо на балконах и возле входов в заведения. Эти цветы очень неприхотливы, поэтому полюбились многим. Чтобы не тратить деньги на покупку семян, их можно собрать самостоятельно. Главное - знать, как правильно собирать семена петунии.

С каких петуний можно собирать семена

Собирать семена лучше с петуний простых одноцветных сортов, так как цветы сохранят цвет и форму родительских растений.

Что касается махровой петунии, то с ней дело обстоит сложнее. В результате селекции у гибридов пестик преобразован в дополнительные лепестки, поэтому они очень редко дают семена.

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Даже если на махровой петунии появился плод-коробочка, семена не сохранят сортовые характеристики.

Что же вырастет из семян гибридной петунии? Первичный цвет и форма останутся, но выросший цветок не будет таким пышным, как материнское растение.

Когда собирать семена петунии

Семена петунии лучше всего собирать через 3 месяца после начала цветения, то есть это конец лета - начало осени.

Оптимальное время для сбора семян можно определить по расцветке коробочек. Если они приобрели желтую или коричневую расцветку, значит семенной материал готов.

Самое главное - не пропустить этот момент, иначе все коробочки раскроются, а семена высыпятся.

Как правильно собирать семена петунии

Собирать семена петунии следует в сухую и ясную погоду.

Чтобы сохранить все характеристики сорта, выбирайте здоровые и сильные растения с хорошо развитыми цветками.

После того, как цветки петунии завяли, оставьте их на растении. Они постепенно пересохнут и превратятся в семенные коробочки.

Когда семенные коробочки станут бурыми и начнут раскрываться, их аккуратно срезают вместе с чашелистиками, укладывают на ровную сухую поверхность и оставляют на несколько дней.

Когда коробочки хорошо просохнут, осторожно раздавите их пальцами, чтобы достать семена.

Хранить семена петунии нужно в сухом и прохладном месте в конверте, мешочке из натуральной ткани или в стеклянной баночке.

Ранее Главред писал, как правильно собрать семена из огурцов.

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