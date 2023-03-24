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Как сажать петунию весной: пышно зацветет и порадует

24 марта 2023, 17:00
Петуния - одно из самых неприхотливых растений в саду. Этот цветок растет быстро, а цветет долго, в чем и есть его бесспорный плюс.
Как сажать петунию весной
Как сажать петунию весной / ua.depositphotos.com

Совсем скоро в Украине на всех улицах будут цвести садовые деревья, а на клумбах - различные цветы.

Одним из самых простых цветков является петуния, о том как его посадить расскажем далее.

Когда сеять петунию, чтобы зацвела в мае - первое правило посева

Некоторые хозяйки любят, чтобы петуния начинала цвести уже в апреле. Для таких ранних всходов растение высевают уже в конце января. Однако чтобы цветы петунии зацвели в мае - посеять их можно именно сейчас, во второй половине марта. В том случае, если вы до сих пор не успели этого сделать - ещё можно впрыгнуть в последний вагон.

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Как сажать петунию весной - основные задачи

Если вам не принципиально, чтобы петуния зацвела именно в мае - можно начать сеять семена в апреле.

Делать это можно уже не на рассаду, а сразу в почву клумбы. Лучшими днями для этого занятия считаются периоды с 10 по 14 и с 16 по 21 апреля.

Также посев и пересадку рассады в почву можно будет продолжить и в мае.

Что любит петуния при посадке - как помочь растению

Петуния достаточно неприхотливый цветок, однако ухаживать за ним всё же нужно.

Наиболее подходящим грунтом для этого цветка является рыхлый и питательный. Можно смешать торф, дерновую землю, перегной и немного песка.

Именно в такую почву стоит закопать семена петунии, чтобы она хорошо проросла и порадовала садовода.

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