Как правильно пить воду с лимоном и имбирем: удивительные свойства напитка

Среди летних прохладительных напитков вода с имбирем и лимоном занимает особое место. Главред рассказывает, можно ли пить воду с лимоном и имбирем каждый день.

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Вода с имбирем помогает укреплению иммунитета / instagram.com/gavali_uzbekistan/simferopolchs/mood.decor.uzh/

Можно ли пить имбирную воду каждый день ‒ об этом вопросе желательно поговорить как можно детальнее. Поскольку такая смесь не самая простая для усвоения организмом.

Как правильно пить воду с лимоном и имбирем

Из-за высокого содержания витамина С и К, эфирных масел, цинка и калия вода с имбирем хорошо помогает укрепить иммунитет и преодолеть проявления ОРВИ. Кроме того, он активно используется в программах здорового снижения веса. Если пить такой напиток небольшими глоточками в течении дня, то из-за повышения кислотности в кишечнике происходит высвобождение излишней жидкости из клеток и межклеточного пространства. А затем, такая жидкость выходит и вымывает вместе с собой накопившиеся соли. Напиток нормализует обмен веществ, мягко "прочищает" запоры и убирает отечность.

Имбирная вода противопоказания

Как и любой напиток, который помогает наладить пищеварение, в больших количествах вода с имбирем способен ему и навредить. Не рекомендуется употреблять смесь людям, которые страдают от хронических желудочно-кишечных заболеваний (гастритом, язвой желудка, болезнями поджелудочной железы). И только в исключительных случаях ‒ в сухом виде в качестве приправы к блюду (но лишь после консультации с гастроэнтерологом).

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Кроме того, вода с имбирем противопоказана женщинам на поздних сроках беременности, матерям, которые практикуют грудное кормление, маленьким детям до трех лет, а также людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы либо почек, с пищевой аллергией и индивидуальной непереносимостью.

Затем ‒ если человек принимает лекарства, которые разжижают кровь, от имбиря также стоит отказаться ‒ он может заметно усилить эффект препарата, поскольку обладает похожим свойством.

На литр воды нужно брать не менее 50 грамм имбиря / instagram.com/gavali_uzbekistan/simferopolchs/mood.decor.uzh/

Какой имбирь нужно брать

Полезнее всего брать и употреблять свежие корни имбиря. При этом важно, чтобы имбирь был свежим. Это значит, что корнеплод не должен иметь плесневых пятен или быть излишне сморщенным и сухим. Сколько нужно имбиря на 1 литр воды – ответ прост. Доза должна быть в районе 50 грамм свежего имбиря в день.

Далее по степени полезности для организма идет маринованный имбирь. В таком виде он сохраняет большинство витаминов и элементов и также хорошо подходит как средство народной медицины. Главное условие – в маринованном имбире не должно быть наличие громадного количества красителей, подсластителей и ароматизаторов.

И, в конечном итоге, имбирь в виде сухих специй хорошо использовать в кулинарии. А полезные его свойства сохраняются дольше всего ‒ поэтому, если человек планирует есть его понемногу и хранить больше недели, то лучше всего отдать предпочтение именно такому формату имбиря.

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