Как правильно пить цикорий с молоком: ошеломительные сведения о необычном напитке

Людям, которые давно пьют кофе, вероятно, приходилось слышат вопрос "Можно ли пить растворимый цикорий с молоком?". Попробуем детально на него ответить.

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Цикорий может быть и жареный молотый, и в формате жидкого экстракта / коллаж Главред, фото Instagram.com/jazzkitchencoastalgrill/ryzesuperfoods/

Как правильно пить цикорий с молоком ‒ такая тема не очень проста, как кажется на первый взгляд.

Как правильно пить цикорий

Все зависит напрямую от выбранного варианта. Цикорий может быть и жареный молотый, и в формате жидкого экстракта, и растворимый (в порошке или гранулах).

Жареный молотый подходит для заваривания в кофеварке, френч-прессе либо в турке. Жидкий экстракт обычно используют для приготовления блюд и соусов, придавая им характерный, слегка сладковатый вкус, или для приготовления напитков, разбавляя его горячей или холодной водой. В растворимом цикории довольное высокое содержание инулина. Также известно, что такой напиток хорошо сочетается с пряностями, молоком или сливками.

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Растворимый цикорий высокого качества по вкусовым характеристикам превосходит большинство сортов дешевого растворимого кофе и при этом не содержит кофеина.

Цикорий с молоком: польза и вред

Цикорий с молоком рекомендуется пить людям, которые сидят на диете. Ведь такой напиток имеет небольшой объем калорий и богатый витаминный состав. В нем содержатся тритерпены – вещества, которые способствуют улучшению обменных процессов, метаболизма. А это, в свою очередь, вызывает сжигание калорий и расщепление жира.

Полезен напиток и женщинам категории "50+". В данный период организм претерпевает множество изменений, которые выливаются в апатию, недомогание, смену настроения, необоснованную агрессию. Благодаря ежедневному употреблению цикорий с молоком подобные состояния исчезают.

Кроме того, напиток можно употреблять для повышения упругости кожи, придания ей здорового внешнего вида. Цикорий применяют и в косметических целях, включая в ополаскиватели для волос, шампунь, кремы для лица. Цикорий с молоком помогает восстановить здоровье ногтевых пластин.

Но цикорий вполне способен нанести и вред организму ‒ в особенности, если пренебрегать противопоказаниями.

Среди возможных побочных эффектов:

аллергическая реакция на коже в виде сыпи, гиперемии, зудящего синдрома, жжения;

диарея;

железодефицитная анемия;

обострение язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки;

нарушение дыхательной функции при развитии астмы или бронхита.

В некоторых случаях напиток провоцирует внутренние кровотечения.

Можно ли пить цикорий на ночь

Поскольку напиток из цикория не содержит кофеина, его можно употреблять на ночь. Он не стимулирует центральную нервную систему и не вредит сну. Кроме этого, за счет понижения артериального давления, напиток способен оказывать расслабляющий эффект, помогая заснуть быстрее.

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