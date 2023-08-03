Как правильно пить цикорий с молоком: ошеломительные сведения о необычном напитке

Как правильно пить цикорий с молоком ‒ такая тема не очень проста, как кажется на первый взгляд.
Как правильно пить цикорий
Все зависит напрямую от выбранного варианта. Цикорий может быть и жареный молотый, и в формате жидкого экстракта, и растворимый (в порошке или гранулах).
Жареный молотый подходит для заваривания в кофеварке, френч-прессе либо в турке. Жидкий экстракт обычно используют для приготовления блюд и соусов, придавая им характерный, слегка сладковатый вкус, или для приготовления напитков, разбавляя его горячей или холодной водой. В растворимом цикории довольное высокое содержание инулина. Также известно, что такой напиток хорошо сочетается с пряностями, молоком или сливками.
Растворимый цикорий высокого качества по вкусовым характеристикам превосходит большинство сортов дешевого растворимого кофе и при этом не содержит кофеина.
Цикорий с молоком: польза и вред
Цикорий с молоком рекомендуется пить людям, которые сидят на диете. Ведь такой напиток имеет небольшой объем калорий и богатый витаминный состав. В нем содержатся тритерпены – вещества, которые способствуют улучшению обменных процессов, метаболизма. А это, в свою очередь, вызывает сжигание калорий и расщепление жира.
Полезен напиток и женщинам категории "50+". В данный период организм претерпевает множество изменений, которые выливаются в апатию, недомогание, смену настроения, необоснованную агрессию. Благодаря ежедневному употреблению цикорий с молоком подобные состояния исчезают.
Кроме того, напиток можно употреблять для повышения упругости кожи, придания ей здорового внешнего вида. Цикорий применяют и в косметических целях, включая в ополаскиватели для волос, шампунь, кремы для лица. Цикорий с молоком помогает восстановить здоровье ногтевых пластин.
Но цикорий вполне способен нанести и вред организму ‒ в особенности, если пренебрегать противопоказаниями.
Среди возможных побочных эффектов:
- аллергическая реакция на коже в виде сыпи, гиперемии, зудящего синдрома, жжения;
- диарея;
- железодефицитная анемия;
- обострение язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки;
- нарушение дыхательной функции при развитии астмы или бронхита.
В некоторых случаях напиток провоцирует внутренние кровотечения.
Можно ли пить цикорий на ночь
Поскольку напиток из цикория не содержит кофеина, его можно употреблять на ночь. Он не стимулирует центральную нервную систему и не вредит сну. Кроме этого, за счет понижения артериального давления, напиток способен оказывать расслабляющий эффект, помогая заснуть быстрее.
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