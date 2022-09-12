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Как правильно мыть голову, чтобы сохранить свежесть волос надолго: лучшие советы

12 сентября 2022, 14:36

Хорошее состояние волос в первую очередь обеспечат не дорогие шампуни, а правильный уход и мытье.

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Как правильно мыть голову / 1zoom.ru

Каждая девушка хочет, чтобы её волосы рассыпались и были такими же блестящими, как и волосы у девушек из рекламы шампуня. Но на самом деле не стоит верить, что именно шампунь из магазина сделает волшебство с вашей шевелюрой. Хорошо сделанная реклама - это всего лишь маркетинговый ход, а шикарные волосы девушек, которые показывают в видеороликах, зачастую поддавались дорогим салонным процедурам.

Но даже в домашних условиях волосы можно сохранить в отличном состоянии. Самое главное - это уход и питание. С хорошим питанием пряди будут пропитываться полезными витаминами и микроэлементами. А вот правильный уход и недопущение ошибок сможет помочь сохранить их блеск и даже улучшить состояние.

Оказывается, многие девушки и женщины делают кучу ошибок именно во время ухода за волосами, мытья и сушки. Мы разобрались, как правильно мыть голову, чтобы волосы долго оставались свежими, а их внешний вид не портился.

Волосы
Как правильно мыть голову / ua.depositphotos.com

1 правило

Прежде чем идти в ванную и мыть голову, волосы необходимо хорошенько расчесать. Особенно это необходимо сделать, если у вас длинная и густая шевелюра. Именно расчесывание отлично влияет на кровообращение головы и улучшает его, что в итоге предотвращает выпадение волос. К тому же с помощью расчески удаляется перхоть и грязь. Когда волосы меньше путаются, то они меньше травмируются.

2 правило

Перед нанесением шампуня волосы нужно хорошенько смочить водой. При чем делать это необходимо от корней до кончиков. Волосы должны быть не просто влажные, их необходимо хорошо пропитать водой, чтобы создать защитный барьер для волосяного стержня. Вода уменьшит попадание вредных веществ внутрь.

После этого именно на голову необходимо нанести небольшое количество шампуня. Средство для мытья волос также можно предварительно вспенить в ладонях. Шампунь нужно будто втирать в кожу головы массажными движениями. Стоит отметить, что необязательно наносить шампунь на длину волос, так как все мыло и так стечет вниз от кожи головы, этого будет достаточно, чтобы все волосы стали чистыми.

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Как правильно мыть голову / 1zoom.ru

3 правило

Одно из очень важных правил, которое вам необходимо запомнить, это температура воды. Голову ни в коем случае нельзя мыть горячей водой, ведь это может спровоцировать усиление работы сальных желез. В таких случаях волосы будут быстро становиться жирными. Также распаривание кожи головы может привести к тому, что луковицы ослабеют и волосы начнут выпадать. Волосы необходимо мыть теплой или даже прохладной водой.

4 правило

Ополаскивать волосы необходимо на много дольше, чем у вас занимает по времени само мытье головы шампунем. Для этого лучше использовать прохладную воду. Если смыть шампунь не до конца, то волосы быстро станут тусклыми и грязными.

5 правило

Во время мытья головы не нужно "стирать" пряди, тереть, скручивать или отживать. Такие действия только травмируют ваши волосы и увеличат количество посеченных кончиков. Стоит помнить, что мокрые пряди травмируются сильнее, чем сухие.

Важно: на волосы рекомендуется наносить увлажняющие масла, крема или сыворотки для волос.

Ранее Главред рассказывал о том, почему нельзя вырывать седые волосы и к чему это может привести.

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