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Как правильно – "їхати автобусом" или "на автобусі": Авраменко объяснил дилемму

Алёна Воронина
27 июня 2023, 22:12 обновлено 27 июня, 22:12
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Языковед сказал, как правильно говорить, что мы воспользовались каким-то транспортом. Часто возникает дилемма, какой из вариантов можно использовать.
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко объяснил, как правильно говорить – "їхати автобусом" или "на автобусі"/ скрин

Когда мы добираемся куда-то определенным видом транспорта, может возникнуть вопрос, а как же правильно сказать, чем именно мы добрались. Часто возникает дилемма, правильно ли говорить "я доїхав/ доїхала автобусом" или всё-таки "на автобусі"?

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, как правильно говорить в таких случаях.

"Сегодня разговор о грамматике. Ну вот как правильно сказать – "їхати автобусом" или "на автобусі"? "Летіти літаком" или "на літаку"? "Пливти човном" или "на човні"? Друзья, оба варианта правильные. Но языковеды советуют отдавать предпочтение конструкции с творительным падежом (чем?) без предлога "на". То есть "їхати автобусом", "летіти літаком", "пливти човном", – пояснил языковед.

А вот слово метро нужно использовать с предлогом "на".

"Вы спросите, а как же быть с заимствованным словом "метро"? Поскольку это заимствованное слово и оно неизменно, то его используем с предлогом "на". Например, "я добираюсь на работу на метро". Но не "на метрі". Кстати, менять можно лишь три заимствования на -о: "пальто", "ситро" и "вино" – "у пальті", "у ситрі", "у вині", – рассказал Авраменко.

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно говорить – "автобусом" или "на автобусі", "літаком" или "на літаку", "човном" или "на човні":

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле - и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее языковед Авраменко объяснил, почему неправильно говорить "гарно виглядаєш". Он рассказал, почему ни один человек не может "гарно виглядати" – в этом приятном комплименте на самом деле есть большая ошибка.

Также ранее мы рассказывали, что не так с обращениями "пане", "товаришу", "громадянине". Когда нам нужно обратиться к незнакомому человеку, мы часто используем те обращения, которых лучше избегать.

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