Как правильно хранить продукты в квартире - "продлеваем жизнь" овощам

Как правильно хранить продукты в квартире / pixabay

С наступлением холодом все больше украинцев задумываются о сохранении свежести продуктов в домашних условиях.

Главред собрал ценные советы, которые помогут "продлить жизнь" овощам.

Помидоры следует хранить немытыми при комнатной температуре. Низкие температуры убивают вкус и аромат, помидоры приобретают неприятную мучнистую структуру.

Баклажаны не следует хранить долго - лучше употребить в течение пары-тройки дней. Хранить баклажаны следует в темном прохладном месте.

Спаржу нужно положить в холодильник, обернув влажной салфеткой стебли. Если оставить ее в холодной воде или обернуть влажной салфеткой, спаржа даже будет расти один или два дня.

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Грибы положите в сухое прохладное место, а мыть их нужно непосредственно перед использованием.

Картофель лучше поместить в темное прохладное место с хорошей вентиляцией - подвалах или гаражах. Дело в том, что при низких температурах крахмал превращается в сахар - как следствие, хранящийся в холодильнике картофель станет сладким. Кроме того, в темном месте картофель не будет прорастать.

Читайте такжеКак правильно хранить продукты в холодильнике и держать его в чистотеМорковь можно хранить в холодильнике в полиэтиленовом пакете, немного сбрызнув водой и завязав пакет так, чтобы в нем остался воздух. Чистить морковь следует непосредственно перед использованием. Большое количество моркови можно хранить в деревянном ящике, пересыпанной песком или опилками.

Капусту, цветную капусту и брокколи можно хранить в холодильнике или в темном прохладном месте.

Огурцы и кабачки неплохо сохранятся в холодильнике, но лучше всего положить их в темное место. Максимальный срок хранения – не больше недели.

Перцы лучше хранить немытыми, иначе они начнут плесневеть. Хранить можно в холодильнике в контейнере для овощей, а вот использовать полиэтиленовые пакеты лучше не стоит.

Чеснок хорошо сохраняется в темном прохладном месте или холодильнике. Кстати охлажденным чеснок будет проще очистить.

Читайте такжеВ Украине к Новому году взлетят цены на многие продукты: что подорожаетЛук следует разместить в сухом темном месте, при температуре 18-20 градусов тепла. Любопытно, что сладкие сорта менее подвержены порче, нежели их горькие собратья.

Ранее мы рассказывали, что употребление большего количества фруктов, овощей, цельнозерновых, бобовых, орехов и семян при сокращении мяса и рафинированных углеводов, способны не только улучшить качество жизни, но и продлить ее.

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