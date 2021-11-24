Как правильно хранить продукты в холодильнике и держать его в чистоте

Ценные советы, которые помогут сэкономить вам время и деньги.
Организованное хранение продуктов в холодильнике может сохранить не только свежесть продуктов, но и сэкономить вам время и деньги.
Хотя это и может показаться несущественным, но каждый продукт должен располагаться в холодильнике на своем месте.
Что и где должно лежать в холодильнике?
- Готовые к употреблению продукты, такие как недоеденная пища, которые можно употребляться в готовом виде, следует хранить на верхней полке, подальше от сырых продуктов.
- Сырое мясо и рыбу следует хранить на самой нижней полке для предотвращения взаимной порчи.
- Продукты, которые могут портиться, например, яйца, молоко и сливки, следует хранить на средних полках.
- Дверца является идеальным местом для приправ и спредов (без яиц и молока) и прочих продуктов, которые выдерживают более высокие температуры, так как дверца является самым теплым местом в холодильнике.
- Все овощи, завернутые в бумагу или в пластик с отверстиями для воздуха, следует поместить в предназначенный для этого выдвижной ящик с высоким уровнем влажности; с другой стороны, все фрукты следует хранить в специальном выдвижном ящике с низким уровнем влажности; этилен, выделяемый фруктами, может стать причиной преждевременной порчи овощей, поэтому рекомендуется хранить их раздельно.
Как содержать холодильник в чистоте
Кроме порядка, холодильник должен быть и чист.
- Используйте чистые контейнеры для холодильника: они предотвращают загрязнение и разливание продуктов.
- Поместите лоток под мясо на самую нижнюю полку, чтобы избежать возможной протечки.
- Застелите ящики для фруктов и овощей бумажными полотенцами или газетами.
- Не оставляйте фрукты и овощи в их товарной упаковке: в ней они будут быстрее портиться.
- Периодически вынимайте съемные полки из холодильника и погружайте их в теплую воду (с моющим средством для посудомоечной машины).
- Вытирайте все липкие банки.
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Автор: Сергей Кущ