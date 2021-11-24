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Как правильно хранить продукты в холодильнике и держать его в чистоте

24 ноября 2021, 04:00
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Ценные советы, которые помогут сэкономить вам время и деньги.

Как правильно хранить продукты в холодильнике / kvartblog.ru

Организованное хранение продуктов в холодильнике может сохранить не только свежесть продуктов, но и сэкономить вам время и деньги.

Хотя это и может показаться несущественным, но каждый продукт должен располагаться в холодильнике на своем месте.

Что и где должно лежать в холодильнике?

  • Готовые к употреблению продукты, такие как недоеденная пища, которые можно употребляться в готовом виде, следует хранить на верхней полке, подальше от сырых продуктов.
  • Сырое мясо и рыбу следует хранить на самой нижней полке для предотвращения взаимной порчи.
  • Продукты, которые могут портиться, например, яйца, молоко и сливки, следует хранить на средних полках.
  • Дверца является идеальным местом для приправ и спредов (без яиц и молока) и прочих продуктов, которые выдерживают более высокие температуры, так как дверца является самым теплым местом в холодильнике.
  • Все овощи, завернутые в бумагу или в пластик с отверстиями для воздуха, следует поместить в предназначенный для этого выдвижной ящик с высоким уровнем влажности; с другой стороны, все фрукты следует хранить в специальном выдвижном ящике с низким уровнем влажности; этилен, выделяемый фруктами, может стать причиной преждевременной порчи овощей, поэтому рекомендуется хранить их раздельно.

Как содержать холодильник в чистоте

Кроме порядка, холодильник должен быть и чист.

  • Используйте чистые контейнеры для холодильника: они предотвращают загрязнение и разливание продуктов.
  • Поместите лоток под мясо на самую нижнюю полку, чтобы избежать возможной протечки.
  • Застелите ящики для фруктов и овощей бумажными полотенцами или газетами.
  • Не оставляйте фрукты и овощи в их товарной упаковке: в ней они будут быстрее портиться.
  • Периодически вынимайте съемные полки из холодильника и погружайте их в теплую воду (с моющим средством для посудомоечной машины).
  • Вытирайте все липкие банки.

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Автор: Сергей Кущ
viber
холодильник продукты питания
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