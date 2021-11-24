Как правильно хранить продукты в холодильнике и держать его в чистоте

Как правильно хранить продукты в холодильнике / kvartblog.ru

Организованное хранение продуктов в холодильнике может сохранить не только свежесть продуктов, но и сэкономить вам время и деньги.

Хотя это и может показаться несущественным, но каждый продукт должен располагаться в холодильнике на своем месте.

Что и где должно лежать в холодильнике?

Готовые к употреблению продукты, такие как недоеденная пища, которые можно употребляться в готовом виде, следует хранить на верхней полке , подальше от сырых продуктов.

, подальше от сырых продуктов. Сырое мясо и рыбу следует хранить на самой нижней полке для предотвращения взаимной порчи.

для предотвращения взаимной порчи. Продукты, которые могут портиться, например, яйца, молоко и сливки, следует хранить на средних полках .

. Дверца является идеальным местом для приправ и спредов (без яиц и молока) и прочих продуктов, которые выдерживают более высокие температуры, так как дверца является самым теплым местом в холодильнике.

для приправ и спредов (без яиц и молока) и прочих продуктов, которые выдерживают более высокие температуры, так как дверца является самым теплым местом в холодильнике. Все овощи, завернутые в бумагу или в пластик с отверстиями для воздуха, следует поместить в предназначенный для этого выдвижной ящик с высоким уровнем влажности ; с другой стороны, все фрукты следует хранить в специальном выдвижном ящике с низким уровнем влажности; этилен, выделяемый фруктами, может стать причиной преждевременной порчи овощей, поэтому рекомендуется хранить их раздельно.

Как содержать холодильник в чистоте

Кроме порядка, холодильник должен быть и чист.

Используйте чистые контейнеры для холодильника: они предотвращают загрязнение и разливание продуктов.

Поместите лоток под мясо на самую нижнюю полку, чтобы избежать возможной протечки.

Застелите ящики для фруктов и овощей бумажными полотенцами или газетами.

Не оставляйте фрукты и овощи в их товарной упаковке: в ней они будут быстрее портиться.

Периодически вынимайте съемные полки из холодильника и погружайте их в теплую воду (с моющим средством для посудомоечной машины).

Вытирайте все липкие банки.

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